Россияне провели в оккупированном Крыму масштабные военные учения

Российская Федерация провела очередные военные учения в оккупированном ею Крыму. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

В оккупированном Россией Крыму РФ провела военные учения с привлечением почти 50 единиц вооружения и военной техники и более 200 солдат.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ 22 декабря.

Во время тренировок военные якобы отработали сбор и прибытие в назначенный район, "отражение нападения диверсантов", блокирование их и "предотвращение захвата военных объектов".

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"В соединениях и воинских частях Черноморского флота (ЧФ), а также в армейском корпусе Южного военного округа (ПВО), дислоцированном в Крыму, состоялись тренировки с дежурными подразделениями по отражению нападения диверсионных разведывательных групп на объекты военной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Издание Daily Star со ссылкой на собственные источники в британской разведке сообщило, что Москва может напасть на Украину накануне католического Рождества - 24 декабря. Дата нападения может быть выбрана не случайно. Мол, именно в этот день в 1979 году Советский Союз вторгся в Афганистан. При этом СССР полностью вывел свои войска из страны только через десятилетие. Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош считает, что подобные сообщения в СМИ могут быть информационными вбросами самой России. А угрозы масштабного вторжения России как раз 24 декабря нет.