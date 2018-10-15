Россия пытается вмешаться в учения НАТО за Полярным кругом

Россия устраивает провокации на учениях НАТО в Арктике. Фото: Аccent

Российские истребители и корабли пытаются провоцировать британских и голландских военных на учениях за Полярным кругом.

Об этом рассказал руководитель операций Корпуса морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Мак Мутри. По его словам, каждый раз, когда проходят совместные учения, "растет интерес российских военно-морских кораблей", передает The Telegraph.

"Например, когда мы проводим маневры в рамках нашей программы противоракетной обороны, то наблюдаем больше российских кораблей, чем обычно. И они приближаются к нам ближе, чем в прошлые десятилетия, они четко хотят, чтобы их присутствие просматривалась", - отметил Джефф Мак Мутри.

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Руководитель операций Нидерландского корпуса морской пехоты генерал Джефф Мак Мутри описал напряжения, которые наблюдаются в Норвегии, как часть "холодной войны 3.0", в ходе которой Россия опирается на комбинацию демонстрации военной силы и применение технологий для подрыва западных правительств.

Военные показали захватывающее видео, на котором вертолет Вооруженных сил Украины сбил российский беспилотник "Орлан-10". Дрон маневрировал, выполняя вероятно разведывательный полет по маршруту Лисичанск - Северодонецк.