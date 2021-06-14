Путин пытается "проглотить" Беларусь. Фото: Reuters

Россия пытается "проглотить" Беларусь. Поэтому НАТО должно дать "четкий, единый и решительный ответ на ситуацию".

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа по прибытии на саммит НАТО в Брюсселе, пишет CNN.

"Возникает много различных угроз в нашем регионе. Литва видит дополнительные угрозы, исходящие с востока, связанные с агрессивным поведением России", - отметил Науседа.

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По его словам, нынешняя ситуация в Беларуси тоже становится проблемой.

"Еще важно то, что мы видим попытки России "проглотить" эту страну. Беларусь теряет последние элементы независимости, и эти тенденции очень опасны. Мы должны их понимать", - добавил литовский президент.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила американским законодателям, что авторитарный правитель Александр Лукашенко превращает Беларусь в "Северную Корею Европы".