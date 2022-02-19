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суббота, 19 февраля 2022 15:38

Россия проигнорировала встречу ТКГ на фоне обострения на Донбассе

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Россия проигнорировала встречу ТКГ на фоне обострения на Донбассе
Россия во второй раз проигнорировала встречу. Фото: Украинская делегация в ТКГ / Facebook

Россия вторично подряд проигнорировала встречу Трехсторонней контактной группы, которая должна была состояться 19 февраля.

Украина провела двусторонние консультации с координатором ОБСЕ в ТКГ, сообщает украинская делегация в ТКГ.

"Такая позиция Российской Федерации вызывает недоумение, ведь политические советники лидеров стран "Нормандского формата" в совместном заявлении 26 января 2022 года поддержали безусловное соблюдение режима прекращения огня и полную преданность мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, несмотря вопросов имплементации Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

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В Украине такое поведение РФ расценивают как "сознательное намерение продолжать нагнетание ситуации, а блокирование работы ТКГ ставит под сомнение искренность заявлений руководства Российской Федерации о приверженности выполнению Минских договоренностей и отсутствию агрессивных намерений в отношении Украины".

Также украинская делегация подтвердила отсутствие каких-либо намерений относительно проведения наступательной операции.

"В ходе двусторонних консультаций Украина еще раз подтвердила свою готовность к безотлагательному обсуждению в рамках Трехсторонней контактной группы ситуации безопасности и путей ее деэскалации", — говорится в сообщении.

В Мюнхене мировые лидеры собрались на конференцию по безопасности. Президент Владимир Зеленский уже побеседовал с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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Дата
19
февраля

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