Зеленский прибыл в Мюнхен и переговорил с Джонсоном

Президент Владимир Зеленский прибыл в Мюнхен на конференцию по безопасности.
Он уже переговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсом, сообщает Зеленский в Twitter.
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"Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Согласовали дальнейшие общие шаги. Остаемся единственными в стремлении к деэскалации дипломатическим путем", — пишет Зеленский.
Также президент поблагодарил Джонсона за поддержку Украины и сотрудничество ради безопасности и мира.
Президент России Владимир Путин окончательно отказался от участия в Мюнхенской конференции безопасности, которая состоится в 18-20 феврале.
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