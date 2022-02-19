Зеленский прибыл в Мюнхен и переговорил с Джонсоном

 
Ексклюзивы
1/5
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
Просмотров: 6157
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Просмотров: 315
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Просмотров: 1215
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Просмотров: 738
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
Просмотров: 4473
Верховная Рада не найдет виновных в потере Крыма – Казарин
Верховная Рада не найдет виновных в потере Крыма – Казарин
Просмотров: 432
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Просмотров: 4905
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
1 Просмотров: 3033
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Просмотров: 972
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Просмотров: 225
Фото
Все фото
3
21
18
3
11
Депутаты от &quot;Слуги народа&quot; прибыли в зону ООС
Депутаты от "Слуги народа" прибыли в зону ООС
&quot;Шуфричу дали люлей&quot; - социальные сети гудят
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
Около Медведчука: у Шуфрича есть оформленный по законам РФ особняк в Крыму - &quot;Схемы&quot;
Около Медведчука: у Шуфрича есть оформленный по законам РФ особняк в Крыму - "Схемы"
Видео
Все видео
"Мы знаем, что такое советское ярмо" - польский сенатор выступил в Раде на украинском
"Мы знаем, что такое советское ярмо" - польский сенатор выступил в Раде на украинском
"Радикалы попрут бездумно на Донбасс", "отравят ДНР" - российским СМИ разослали "темники"
"Радикалы попрут бездумно на Донбасс", "отравят ДНР" - российским СМИ разослали "темники"
Глава облгосадминистрации сделал скандальное заявление о "русских братьях"
Глава облгосадминистрации сделал скандальное заявление о "русских братьях"
"На него не надавишь" - Арахамия о Трухине и мандате
"На него не надавишь" - Арахамия о Трухине и мандате
Под Радой ФЛП толкались с полицией
Под Радой ФЛП толкались с полицией
Интервью
1/5
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 810
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 2106
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2286
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 5625
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4545
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
18 февраля 2022
Просмотров: 297
Шокова терапія
А добре було б писати про якісь речі, що змушують блаженно позіхати і мружитись, ніби дивишся на молоде березневе сонечко, а не про оце все, що вже ...
суббота, 19 февраля 2022 15:08

Зеленский прибыл в Мюнхен и переговорил с Джонсоном

  Комментировать
Зеленский прибыл в Мюнхен и переговорил с Джонсоном
Лидеры стран говорили о безопасности на фоне угрозы вторжения РФ. Фото: Владимир Зеленский / Twitter

Президент Владимир Зеленский прибыл в Мюнхен на конференцию по безопасности.

Он уже переговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсом, сообщает Зеленский в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депутаты от "Слуги народа" прибыли в зону ООС

"Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Согласовали дальнейшие общие шаги. Остаемся единственными в стремлении к деэскалации дипломатическим путем", — пишет Зеленский.

Также президент поблагодарил Джонсона за поддержку Украины и сотрудничество ради безопасности и мира.

Президент России Владимир Путин окончательно отказался от участия в Мюнхенской конференции безопасности, которая состоится в 18-20 феврале.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский прибыл в Мюнхен и переговорил с Джонсоном». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
февраля

Противостояние с "беркутовцами" и ультиматум Януковича: вспоминаем революционное 19 февраля - фото, видео

Самое читаемое
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
 Просмотров: 24894
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
3
 5 Просмотров: 11538
Алиев показал, как будет защищать Украину от российских войск
Алиев показал, как будет защищать Украину от российских войск Просмотров: 7596
На телеканале Ахметова снова развели российскую пропаганду
На телеканале Ахметова снова развели российскую пропаганду 3 Просмотров: 6957
В Украине зафиксировали новый более заразный вариант штамма Omicron
В Украине зафиксировали новый более заразный вариант штамма Omicron Просмотров: 6327
Политика
"Ситуация ухудшается каждый час" - Кулеба в Мюнхене
"Ситуация ухудшается каждый час" - Кулеба в Мюнхене Просмотров: 783
Россия проигнорировала встречу ТКГ на фоне обострения на Донбассе
Россия проигнорировала встречу ТКГ на фоне обострения на Донбассе Просмотров: 198
Депутаты от "Слуги народа" прибыли в зону ООС
Депутаты от "Слуги народа" прибыли в зону ООС
3
 Просмотров: 531
Ринат Ахметов покинул Украину
Ринат Ахметов покинул Украину Просмотров: 2709
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
21
 Просмотров: 6148
Больше всего комментируют
8
Зеленский: По пути в НАТО Украина должна получить систему гарантий
5
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
4
России нужно менее 12 часов на вторжение в Украину - Atlantic Council
3
На телеканале Ахметова снова развели российскую пропаганду
2
В Станице Луганской снова горячо. Оккупанты взорвали дом
Голосов: 1699
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть