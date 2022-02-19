Зеленский прибыл в Мюнхен и переговорил с Джонсоном

Лидеры стран говорили о безопасности на фоне угрозы вторжения РФ. Фото: Владимир Зеленский / Twitter

Президент Владимир Зеленский прибыл в Мюнхен на конференцию по безопасности.

Он уже переговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсом, сообщает Зеленский в Twitter.

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"Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Согласовали дальнейшие общие шаги. Остаемся единственными в стремлении к деэскалации дипломатическим путем", — пишет Зеленский.

Также президент поблагодарил Джонсона за поддержку Украины и сотрудничество ради безопасности и мира.

Президент России Владимир Путин окончательно отказался от участия в Мюнхенской конференции безопасности, которая состоится в 18-20 феврале.