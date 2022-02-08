Позиция Украины в ТКГ разочаровала Россию

Украина в ТКГ не давала письменных ответов на документы представителей оккупантов. Фото: Facebook

Сегодня на заседаниях рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы Украина не давала письменных ответов на документы представителей оккупационных властей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Их заявления об обязательстве Киева дать письменные ответы не соответствуют действительности, написал в Facebook представителя оккупированного Донецка в украинской делегации Сергей Гармаш.

Представители оккупантов направили ОБСЕ заявление о том, что на последней нормандской встрече политических советников глава ОП Андрей Ермак якобы дал обязательство, что украинская сторона будет письменно отвечать на предложения ОРДЛО.

"Сегодня состоялось заседание политической рабочей группы ТКГ. Никаких письменных ответов на документы ОРДЛО Украина не давала", – отметил Гармаш.

Он подчеркнул, что российский представитель настаивал на том, что Ермак обещал реагировать на все предложения по урегулированию.

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"Так мы и реагируем. Мы готовы обсуждать все предложения, которые находятся в работе ТКГ. Но договоренности о письменной форме таких реакций - нет и не было. В общем, Москва разочарована. Посмотрим, что будет завтра на заседании ТКГ", - добавил. он.

Рассматривая в трехсторонней контактной группе "документы" "представителей" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украина признает их стороной конфликта и обратно дороги не будет. Об этом сказал участник украинской делегации в ТКГ журналист Сергей Гармаш.