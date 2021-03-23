Россия прибегла к угрозам из-за высылки дипломатов РФ из Болгарии

Мария Захарова заявила о русофобии на Западе. Фото: Reuters

Министерство иностранных дел России угрожает Болгарии, которая выслала дипломатов РФ из-за шпионажа на своих территориях, зеркальным ответом.

Об этом сообщила представительница МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, такие действия Болгарии необоснованные и несправедливые по отношению к России.

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"Приходится констатировать очередное обострение в Болгарии антироссийской "шпиономании", которая по каким-то причинам дала рецидив в преддверии намеченных на 4 апреля парламентских выборов в стране и на фоне всплеска русофобии на Западе, прежде всего в США", - прокомментировала Захарова.

Представительница МИД также заявила, что в Болгарии ведется "охота на ведьм" и это наносит ущерб национальным интересам самой страны.

"Согласно дипломатической практике Российская Федерация оставляет за собой право на зеркальные ответные меры", - отметила Захарова.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что власти республики готовы объявить персонами нон грата сотрудников российского посольства из-за дела о шпионаже.