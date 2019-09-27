Россия помешала провести важную реформу в Литве

Литва не смогла ввести современную систему голосования из-за России. Фото: Mind.ua

Правительство Литвы отказалось от введения системы онлайн-голосования.

Всему виной стали угрозы хакерских атак и вмешательства в избирательный процесс и внутреннюю политику со стороны России, пишут в литовском СМИ "LRT".

В 2018 году Кабмин Литвы планировал создать систему онлайн-голосования, соответствующей требованиям современности.

Законопроект уже отправили на рассмотрение в парламент.

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Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что с Путиным не о чем говорить. Он считает, что ЕС разделился в отношении России,