Россия помешала провести важную реформу в Литве

Правительство Литвы отказалось от введения системы онлайн-голосования.
Всему виной стали угрозы хакерских атак и вмешательства в избирательный процесс и внутреннюю политику со стороны России, пишут в литовском СМИ "LRT".
В 2018 году Кабмин Литвы планировал создать систему онлайн-голосования, соответствующей требованиям современности.
Законопроект уже отправили на рассмотрение в парламент.
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Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что с Путиным не о чем говорить.
Он считает, что ЕС разделился в отношении России,
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