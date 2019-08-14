Президент Литвы не видит смысла контактировать с Путиным

Президент Литвы Гитанас Науседа не считает переговоры с Путиным целесообразными. Фото: minsknew

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что с Путиным не о чем говорить.

Он считает, что ЕС разделился в отношении России, пишет ukrinform.ua.

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"О чем можно было бы сейчас говорить с президентом России Путиным? Пока у нас такая ситуация в Украине, пока у нас продолжается эскалация напряженности во всем регионе, произносить просто дипломатические, приятные словечки я оснований не вижу, а главное - у меня нет на это морального права", - говорит президент Литвы.

Он добавляет, что для того, чтобы проводить переговоры, надо иметь "объект разговора".

В Евросоюзе официально номинировали нового Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности. Им станет министр иностранных дел Испании 72-летний Хосеп Боррель. Теперь кандидатуру должен утвердить Европарламент.