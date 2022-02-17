Россия передала США реакцию на ее ответы по "гарантиям безопасности"

РФ не соглашается с твердой позицией США относительно перспектив членства Украины и Грузии в НАТО. Фото: Reuters

Министерство иностранных дел России опубликовало свой ответ Соединенным Штатам Америки относительно гарантий безопасности.

Текст заявления содержит 11 страниц. 17 февраля документ передали приглашенному в МИД России послу США Джону Салливану, пишет российский "РБК".

"Был проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбрали удобные темы, которые, в свою очередь, искажены в сторону создания преимуществ для США и их союзников. Такой подход, как и сопутствующая риторика американских официальных лиц, подкрепляет сомнения в том, что в Вашингтоне действительно преданы исправлению ситуации в области евробезопасности", - раскритиковал МИД РФ реакцию США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Второй раздел документу посвятили Украине. В нем отрицается угроза российского вторжения.

"Угроза санкций подрывает возможность достижения реальных договоренностей. Никакого российского вторжения в Украину не планируется. США и союзники заставляют РФ действовать с применением мер военного характера", - говорится в заявлении.

Россия также не соглашается с твердой позицией США относительно перспектив членства Украины и Грузии в НАТО. Вступление Украины в Альянс якобы "создает угрозу силового возвращения" Крыма.

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Среди ключевых положений документа также вывод всех войск и вооружений США из центральной, восточной, юго-восточной Европы и Балтии. Россия ожидает от США и НАТО конкретных предложений по содержанию и формам юридического отказа Альянса от расширения на Восток.

Отдельно в документе упоминаются заявления Запада в контексте кризиса у границ Украины.

"Ультимативные требования вывести войска из определенных районов на российской территории, что сопровождаются угрозами ужесточения санкций, неприемлемы и подрывают перспективы достижения реальных договоренностей", - сказано в документе.

Далее приводят тезисы российской пропаганды о том, что, начав агрессию против Украины, РФ якобы не нарушила Будапештский меморандум; что Россия не оккупировала Крым и не "разжигала войну на Донбассе".

Представитель Госдепартамента США подтвердил получение письменного ответа России.

Россия требовала от США письменно отреагировать на ее ультиматум безопасности. РФ предложила странам НАТО взять на себя обязательства, относительно "исключения дальнейшего расширения Альянса, в частности присоединения Украины и других государств". Россия также требовала отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Посол США в РФ Джон Салливан привез в российский МИД письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о так называемых "гарантиях безопасности" в Европе. Позже в РФ заявили, что некоторые из пунктов письменного ответа Вашингтона дают повод для "дальнейшего серьезного разговора".