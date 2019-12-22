Россия ответила на заявление США о санкция за "Северный поток-2"

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, газопровод запустят несмотря на санкции США. Фото: nv.ua

Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал, что Россия даст ответ Соединенным Штатам Америки на санкции в связи со строительством газопровода "Северный поток-2".

Российский министр также уверен, что газопровод будет запущен несмотря на санкции США, сообщает "Европейская правда".

"На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести вред. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения, - говорит Лавров. - Я убежден, что "Северный поток-2", как и "Турецкий поток", состоится. "Турецкий поток" будет запущен буквально через 2-3 недели".

По словам Лаврова, европейцы чувствуют себя униженными со стороны США, и это одна из причин, почему поток заработает.

"Их унизили. Все-таки слова прозвучали, в том числе из Берлина, который показывает, что чувство собственного достоинства у наших европейских партнеров еще сохранилось", - сказал он.

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20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов. После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ. В МИД РФ заявили, что Россия собирается завершить строительство газопровода "Северный поток-2", несмотря на угрозу американских санкций.