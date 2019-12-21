Россия хочет достроить "Северный поток 2" несмотря на санкции США

Россия заявила, что все равно добувуе "Северный поток 2". Фото: day.kyiv.ua

Россия собирается завершить строительство газопровода "Северный поток-2", несмотря на американские санкции.

"Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-то санкций", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

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В российском ведомстве заявили, что "США переходят знаковую черту во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников".

"На самом деле речь идет не о содействии европейцам в бесперебойном обеспечении энергоносителями по приемлемым ценам, а о стремлении лишить их гарантированных источников таких поставок из России. В Вашингтоне решили, что ради геополитических амбиций и коммерческой выгоды можно не жалеть никого, даже ближайших партнеров по НАТО" , - отмечается в заявлении.

Россиянам осталось проложить около 300 км труб нового газопровода.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов. После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.