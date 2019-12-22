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воскресенье, 22 декабря 2019 12:31

России будет трудно завершить строительство "Северного потока-2"

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России будет трудно завершить строительство &quot;Северного потока-2&quot;
"Северный поток-2" должен будет искать альтернативные суда и подрядчиков для завершения строительства участка трубы в датских водах. Фото: pravda.com.ua

Российским судам трудно будет продолжить прокладку трубопровода "Северный поток-2" вместо кораблей швейцарской компании Allseas, которая прекратила работы из-за санкций США.

Агентство S&P Global Platts Analytics отмечает, что "Северный поток-2" должен будет искать альтернативные суда и подрядчиков для завершения строительства участка трубы в датских водах. Хотя наиболее сложные части Северного потока-2 были заложены на глубине около 200 метров, остаток участка в датских водах на глубине 90 метров остается сложным, пишет "Украинская правда".

По данным аналитиков, для завершения строительства может быть использовано судно "Фортуна", но оно способно прокладывать только 1 км в день. Кроме того, в водах Дании разрешено использовать только суда с динамическим позиционированием, которое было у судов компании Allseas, но которого нет у "Фортуны".

Российское судно, имеющее динамическое позиционирование, "Академик Черский", может быть использовано, но оно сейчас находится на Дальнем Востоке России, и путь к датским водам займет у него около двух месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евросоюз осудил санкции США против "Северного потока-2"

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов.

После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.

В МИД РФ заявили, что Россия собирается завершить строительство газопровода "Северный поток-2", несмотря на угрозу американских санкций.

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22
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