Россия остановила железнодорожное сообщение с Китаем

Россия закрыла железнодорожную границу с Китаем. Фото: 100 дорог

Россия приостанавливает железнодорожное пассажирское сообщение с Китаем от 3 февраля.

"Согласно письму главного государственного санитарного врача железнодорожного транспорта Российской Федерации с целью предупреждения проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции, от 00:00 мск 3 февраля 2020 пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем временно осуществляться не будет", - сообщает пресс служба перевозчика "Российские железные дороги".

Поезда, которые выехали из Москвы 1 февраля, проследуют в Забайкальск.

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От 31 января Россия решила приостановить грузовое железнодорожное сообщение с Китаем. А вот прямой поезд между Москвой и Пекином до 3 февраля еще продолжал курсировать.