Россия начала военные учения в оккупированном Крыму

Россия проводит военные учения в оккупированном Крыму. Фото: pravda.com

Сегодня, 22 апреля, Россия начала основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск на территории оккупированного Крыма в рамках "внезапной проверки боеготовности".

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В район проведения учений перебросили войска и направили корабли Черноморского флота и часть сил Каспийской флотилии.

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Также в Крыму развернули силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов.

"В практических действиях войск примут участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения аэромобильных войск", - говорится в заявлении Минобороны.

Полигон, на котором пройдут обучение, расположен в 60 км от Феодосии и 40 км от Керчи.

В России заявили, что обучение является контрольной проверкой за зимний период обучения, якобы проводится во всех военных округах и на Северном флоте, а всего в апреле РФ проведет более 4 тыс. различных учений.

Глава дипломатии ЕС Жосеп Боррель заявил о наибольшем за все время сосредоточения российских войск на границе с Украиной.