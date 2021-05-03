Россия нацеливается на страны с коррупцией и слабой экономикой - разведка США

 
Ексклюзивы
1/5
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2142
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 513
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1089
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 657
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Просмотров: 423
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2187
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
Просмотров: 594
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3672
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 963
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
4 Просмотров: 369
Фото
Все фото
3
6
5
6
4
Пьют ежедневно: 102-летние близняшки поделились секретом долголетия
Пьют ежедневно: 102-летние близняшки поделились секретом долголетия
Экс-солистка &quot;Тату&quot; подалась в депутаты Госдумы РФ
Экс-солистка "Тату" подалась в депутаты Госдумы РФ
ФБР проводит обыски у экс-адвоката Трампа в рамках дела об Украине
ФБР проводит обыски у экс-адвоката Трампа в рамках дела об Украине
В Беларуси массово жгли портреты Путина
В Беларуси массово жгли портреты Путина
&quot;Погребальные костры горят круглосуточно&quot; - в Индии за три дня миллион инфицированных
"Погребальные костры горят круглосуточно" - в Индии за три дня миллион инфицированных
Видео
Все видео
Вначале зрители аплодировали. Полиция сорвала премьеру спектакля "Соседи"
Вначале зрители аплодировали. Полиция сорвала премьеру спектакля "Соседи"
Корабль Маска вернул астронавтов на Землю: как это было
Корабль Маска вернул астронавтов на Землю: как это было
Мощная гроза убила 11 человек
Мощная гроза убила 11 человек
Российские пранкеры обманули "слуг народа", делая вид членов штаба Навального
Российские пранкеры обманули "слуг народа", делая вид членов штаба Навального
Пара поженилась в костюмах защиты
Пара поженилась в костюмах защиты
Интервью
1/5
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 513
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 657
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 414
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2187
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3672
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
03 мая 2021
Просмотров: 72
Дивна традиція
– У родичів жінки є дивна традиція – домашніх тварин називають іменами політиків, які їх розчарували, – розповідає Андрій. Із ...
понедельник, 03 мая 2021 18:08

Россия нацеливается на страны с коррупцией и слабой экономикой - разведка США

  Комментировать
Россия нацеливается на страны с коррупцией и слабой экономикой - разведка США
Перед слушаниями в Сенате документ опубликован на сайте сенатского комитета. Фото: Reuters

Разведуправление Министерства обороны США опубликовало доклад о глобальных угрозах в 2021 году.

"Москва использует ряд политических, экономических, дипломатических, разведывательных, общественных и военных средств, избегая при этом прямого конфликта, для того, чтобы соревноваться с Западом", - цитирует доклад УНІАН

Сообщается, что Россия нацеливается на страны-члены НАТО, уязвимые для российского влияния и где есть проблемы с коррупцией и слабая экономика. Также Кремль стремится подорвать приверженность НАТО коллективной обороне.

По данным американской разведки, Россия в течение нескольких лет значительно увеличит ядерный арсенал за счет нестратегических средств. Также в США предполагают, что в РФ есть незадекларированное химическое оружие, такое как нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым, вероятно, отравили Алексея Навального.

Также говорится о том, что главный рычаг влияния РФ на Украину - военное присутствие на востоке страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские предприятия подали исков против России на $4,5 млрд

В апреле США ввели санкции против 32 субъектов и физических лиц России за попытки повлиять на президентские выборы в 2020 году. А также за хакерские атаки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия нацеливается на страны с коррупцией и слабой экономикой - разведка США». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
мая

Конфеты к пиву и со вкусом нефти: кто был первыми кондитерами

Открыли первый конный трамвай

Самое читаемое
В бикини и эротическом белье: сексапильная рестлерша показала фото с медового месяца
В бикини и эротическом белье: сексапильная рестлерша показала фото с медового месяца
10
 Просмотров: 20440
Даша Астафьева показала пышную грудь в откровенном бюстгальтере
Даша Астафьева показала пышную грудь в откровенном бюстгальтере Просмотров: 13528
Как в СССР процветали бытовые кражи - яркие фото
Как в СССР процветали бытовые кражи - яркие фото
7
 2 Просмотров: 7524
Принцессе Шарлотте шесть лет - чем она живет и какое будущее ее ждет
Принцессе Шарлотте шесть лет - чем она живет и какое будущее ее ждет
 Просмотров: 6075
&quot;Не того цвета&quot;: женщину оштрафовали за бело-красные носки
"Не того цвета": женщину оштрафовали за бело-красные носки Просмотров: 5139
Мир
В Африке с ослаблением карантина начали убивать больше носорогов
В Африке с ослаблением карантина начали убивать больше носорогов Просмотров: 45
6-летний ребенок на авто переехал собственную мать
6-летний ребенок на авто переехал собственную мать Просмотров: 549
В ЕС предлагают разрешить въезд привитым от коронавируса
В ЕС предлагают разрешить въезд привитым от коронавируса Просмотров: 270
Белорусская оппозиция объявила о новой акции протеста
Белорусская оппозиция объявила о новой акции протеста Просмотров: 351
В Колизее построят новую сцену
В Колизее построят новую сцену Просмотров: 72
Больше всего комментируют
5
Боррель назвал санкции России против политиков ЕС неприемлемыми
3
Ликвидировали террориста №1
2
Как в СССР процветали бытовые кражи - яркие фото
2
"Говорите: венгры - наши друзья" - скандальный Тищенко устроил "шоу" на таможне
2
Вернутся с трембитой: супруги Зеленские отдыхают на Прикарпатье
Голосов: 681
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть