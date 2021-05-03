Россия нацеливается на страны с коррупцией и слабой экономикой - разведка США

Перед слушаниями в Сенате документ опубликован на сайте сенатского комитета. Фото: Reuters

Разведуправление Министерства обороны США опубликовало доклад о глобальных угрозах в 2021 году.

"Москва использует ряд политических, экономических, дипломатических, разведывательных, общественных и военных средств, избегая при этом прямого конфликта, для того, чтобы соревноваться с Западом", - цитирует доклад УНІАН

Сообщается, что Россия нацеливается на страны-члены НАТО, уязвимые для российского влияния и где есть проблемы с коррупцией и слабая экономика. Также Кремль стремится подорвать приверженность НАТО коллективной обороне.

По данным американской разведки, Россия в течение нескольких лет значительно увеличит ядерный арсенал за счет нестратегических средств. Также в США предполагают, что в РФ есть незадекларированное химическое оружие, такое как нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым, вероятно, отравили Алексея Навального.

Также говорится о том, что главный рычаг влияния РФ на Украину - военное присутствие на востоке страны.

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В апреле США ввели санкции против 32 субъектов и физических лиц России за попытки повлиять на президентские выборы в 2020 году. А также за хакерские атаки.