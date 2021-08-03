Россия может атаковать Украину, чтобы пустить воду в Крым - что о нас пишет мировая пресса

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что пишут в мировых СМИ об Украине и события вокруг нее.

"Крымская "водная война" открывает новый фронт в российско-украинском конфликте", Financial Times, Великобритания

В прошлом месяце циклон залил Крым дождем, реки вышли из берегов, и тысячи людей на аннексированном Россией полуострове эвакуировали из-за наводнения. Положительной стороной потопа стало то, что дожди заполнили истощенные водохранилища Крыма, временно смягчив кризис, вызванный продолжительной засухой и украинской блокадой канала, который ранее обеспечивал до 85% водоснабжения полуострова.

Борьба Москвы за снабжение 2,4 млн жителей Крыма пресной водой стала горячей точкой необъявленной российско-украинской войны, спустя семь лет после того, как российские войска захватили Крым. Еще один продолжительный конфликт между Киевом и поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке Украины унес более 14 тыс. жизней.

Автор: Getty Images Ранее Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% водоснабжения полуострова

Россия обвинила Украину в "геноциде" из-за строительства бетонной плотины на Северо-Крымском канале в дополнение к существующим мешкам с песком и земляной плотине, которые построили в 2014 году. Киев опасается, что Москва планирует военное вторжение, чтобы обезопасить водой полуостров.

В сочетании с резким ростом цен на продукты питания и международной изоляцией из-за санкций Запада, нехватка воды угрожает подорвать обещание президента Путина улучшить жизнь крымчан под властью России. Хотя государственные социологи утверждают, что Путин остается более популярным в Крыму, чем в среднем по России. Патриотический пыл, который привел к рекордному уровню его рейтингов после аннексии 2014 года, уже давно утих.

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"Запасы воды иссякли. Поля засохли. С каждым годом становится все хуже. У нас не было этой проблемы до аннексии. Большинство крымчан винят во всем Украину", - говорит крымчанин 47-летний Виктор, который регулярно ездит на работу в Украину.

Мост стоимостью $3,7 млрд через Керченский пролив, связывающий Крым с материковой частью России, стал каналом для грузовиков, переправляющих воду для местных жителей в пластиковых контейнерах. Популярные черноморские курорты могут включать воду всего на несколько часов в день во время пиковых засух, пока канал зарастает травой и сорняками. Производство сельскохозяйственной продукции в Крыму упало из-за отсутствия ирригации.

С ростом напряженности Россия этой весной разместила десятки тысяч военных и передовое вооружение в Крыму, а также на границе двух оккупированных восточных регионов, где поддерживаемые Москвой сепаратисты уже восьмой год сражаются с украинскими войсками. Начальник разведки украинской армии, полковник Кирилл Буданов, заявил, что Россия стремится захватить канал, а также прилегающую территорию, чтобы соединить Крым с оккупированными регионами. Русские войска могли наступать на Новую Каховку - город на Днепре, где начинается канал.

Автор: Getty Images Крымскотатарский активист заходит на свою базу возле канала. Татары разбили лагерь, чтобы не допустить возобновления потока воды

Некоторые крымские татары, коренная этническая группа Крыма, члены которой в значительной степени выступали против аннексии, разбили временный лагерь возле плотин канала, чтобы предотвратить возможное возобновление подачи воды. На пограничном переходе Каланчак в Крыму российские и украинские войска вырыли траншеи на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга.

Напряженность обострилась и в Черном море, когда в прошлом месяце Россия произвела предупредительные выстрелы по пути британского эсминца, идущего через оспариваемые воды у берегов Крыма. Москва настаивает на том, что не пойдет на войну из-за водоснабжения Крыма.

Власти Украины говорят, что Киев готов предоставить Крыму гуманитарную помощь, в том числе питьевую воду, что они уже делает для оккупированных территорий на востоке страны. Но никаких запросов об этом не поступало.

"Как украденные из Германии велосипеды попадают в Украину", Deutsche Welle, Германия

Анна из Берлина купила электровелосипед за $3100 в январе 2020 года, но ей не удалось долго им пользоваться. Его украли шесть месяцев спустя из кладовой в подвале ее многоквартирного дома. Анна сообщила о краже в полицию.

По данным полиции, в 2020 году в стране украли более 260 тыс. велосипедов на общую сумму почти $236 млн. Более половины велосипедов были застрахованы. Немецкая страховая ассоциация GDV заявляет, что тенденция кражи - модели высшего класса и электровелосипедам. В GDV сообщили, что в 2020-м они выплатили $131 млн, а средняя компенсация от страховщиков достигла рекордно высокого уровня в $867. 10 лет назад средняя страховая выплата за украденный велосипед составляла $475.

Автор: DW Кража велосипедов - растущая проблема в Германии

Статистика полиции показывает, что большинство велосипедов украли в портовых городах Гамбург и Бремен, а также в Берлине и Бранденбурге. По данным полиции, только 10% краж в Германии за 2020 год раскрыты. Недорогие краденые велосипеды часто продают в интернете или на барахолках в Германии. А дорогие чаще разбирают на запчасти. Вор может попытаться продать их целиком, но это рискованно в ЕС, потому что полиция ведет реестр украденных велосипедов и может быстро идентифицировать их по номерам рамы. Следовательно, воры часто пытаются продать краденые велосипеды в странах, не входящих в ЕС. Когда они вывозят, таможенники могут проверять номера рам на границе, но такие выборочные проверки редки.

Анне удалось разыскать свой электровелосипед. Он проделал путь из Берлина в украинский город Днепр. Там житель Владимир купил его осенью 2020-го в магазине за $950. Люди, которые продавали его, сказали, что он прибыл из Германии. Но не дали ему никаких документов на него. В магазине объяснили, что продают бывшие в употреблении велосипеды из Германии и других стран, и у них есть документы. Однако представить их отказались. Сам магазин не покупает велосипеды, а берет их через OLX от частных лиц.

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В украинском интернете полно подержанных велосипедов из Германии и ЕС, и повсюду есть магазины, предлагающие такие. Однако точных данных о количестве подержанных велосипедов, ввозимых в Украину из ЕС, нет. Люди, знакомые с рынком, говорят, что оценки варьируются от десятков тысяч до более 100 тыс. в год.

Подавляющее большинство подержанных велосипедов, ввозимых в Украину, украдены. Покупатели мало интересуются документами. Низкая цена всегда является решающим фактором. В последние годы рынок краденых велосипедов в Украине сдвинулся в сторону более дорогих моделей и электровелосипедов.

Автор: DW В 2020 году в Германии продают 1,9 млн электровелосипедов

Ввоз краденных - не проблема. Их разбирают, а затем пронумерованные рамы прячут, а все остальное становится запасными частями. Часто их привозят водители автобусов. Они забирают посылки в городах Германии и привозят в Украину. Если у вас есть свои люди на границе, то можете спокойно провезти их. Украинский рынок сейчас настолько насыщен краденными велосипедами, особенно электро, что их отправляют дальше в Россию, а затем в Казахстан.

Анна из Берлина была очень удивлена, узнав, что ее велосипед нашли в Днепре. Она не хочет его обратно. А Владимир, купивший его, не хочет контактов с Анной, потому что боится, что полиция захочет с ним поговорить.

В 2020 году в Германии продали 1,9 млн электровелосипедов. Германская и украинская полиция не сотрудничают в этом вопросе. Украинская полиция даже не считает ввоз краденных велосипедов большой проблемой. У нее нет планов собирать статистику по их обнаружению.

"Глава правящей фракции в Украине: "Если бы у нас был ядерный потенциал, мы могли бы шантажировать мир", Onet, Польша

Подписание Украиной Будапештского меморандума было роковой ошибкой. Если бы у нас был ядерный потенциал, мы могли бы шантажировать весь мир. Это заявил глава правящей фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

Арахамия, отвечая на вопрос о величайших стратегических ошибках президентов Украины, сказал, что "роковой ошибкой" Леонида Кравчука было лишить страну ядерного оружия после подписания "бессмысленного" Будапештского меморандума.

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"Если бы мы были ядерной страной, все говорили бы с нами по-другому. Украина должна сохранить ядерный потенциал. Мы могли бы шантажировать весь мир, и они давали бы нам деньги, как это сейчас происходит во многих других странах", - сказал Арахамия.

В соответствии с Будапештским меморандумом 1994 года США, Россия и Великобритания взяли на себя обязанность уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, когда она отказалась от ядерного оружия, унаследованного от СССР. В 2014 году меморандум был нарушен Россией, которая аннексировала украинский Крым.

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Как сообщают ВСУ, с начала перемирия на Донбассе 45 украинских солдат убиты и 150 ранены. Год назад, 22 июля, переговорщики от Украины, России и ОБСЕ достигли так называемого Соглашения контактной группы "о полном и всестороннем прекращении огня" между украинскими войсками и пророссийскими сепаратистами. Однако оно было многократно нарушено.

Всего с начала боевых действий на Донбассе, с 14 апреля 2014 года, 2705 украинских военных были убиты и 10 280 ранены. Бои между украинскими силами и поддерживаемыми Россией боевиками унесли более 14 тыс. жизней.

В прошлом "Обзоре прессы" Gazeta.ua писала о жалобах Украины в структуры ЕС относительно будущего запуска трубопровода "Северный поток-2", об убытках стран Центральной Европы из-за запуска этого трубопровода и о том, что Европейский суд по правам человека откинул претензии России к Украине.