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Россия может атаковать Украину, чтобы пустить воду в Крым - что о нас пишет мировая пресса

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Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что пишут в мировых СМИ об Украине и события вокруг нее.

"Крымская "водная война" открывает новый фронт в российско-украинском конфликте", Financial Times, Великобритания

В прошлом месяце циклон залил Крым дождем, реки вышли из берегов, и тысячи людей на аннексированном Россией полуострове эвакуировали из-за наводнения. Положительной стороной потопа стало то, что дожди заполнили истощенные водохранилища Крыма, временно смягчив кризис, вызванный продолжительной засухой и украинской блокадой канала, который ранее обеспечивал до 85% водоснабжения полуострова.

Борьба Москвы за снабжение 2,4 млн жителей Крыма пресной водой стала горячей точкой необъявленной российско-украинской войны, спустя семь лет после того, как российские войска захватили Крым. Еще один продолжительный конфликт между Киевом и поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке Украины унес более 14 тыс. жизней.

Автор: Getty Images
  Ранее Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% водоснабжения полуострова
Ранее Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% водоснабжения полуострова

Россия обвинила Украину в "геноциде" из-за строительства бетонной плотины на Северо-Крымском канале в дополнение к существующим мешкам с песком и земляной плотине, которые построили в 2014 году. Киев опасается, что Москва планирует военное вторжение, чтобы обезопасить водой полуостров.

В сочетании с резким ростом цен на продукты питания и международной изоляцией из-за санкций Запада, нехватка воды угрожает подорвать обещание президента Путина улучшить жизнь крымчан под властью России. Хотя государственные социологи утверждают, что Путин остается более популярным в Крыму, чем в среднем по России. Патриотический пыл, который привел к рекордному уровню его рейтингов после аннексии 2014 года, уже давно утих.

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"Запасы воды иссякли. Поля засохли. С каждым годом становится все хуже. У нас не было этой проблемы до аннексии. Большинство крымчан винят во всем Украину", - говорит крымчанин 47-летний Виктор, который регулярно ездит на работу в Украину.

Мост стоимостью $3,7 млрд через Керченский пролив, связывающий Крым с материковой частью России, стал каналом для грузовиков, переправляющих воду для местных жителей в пластиковых контейнерах. Популярные черноморские курорты могут включать воду всего на несколько часов в день во время пиковых засух, пока канал зарастает травой и сорняками. Производство сельскохозяйственной продукции в Крыму упало из-за отсутствия ирригации.

С ростом напряженности Россия этой весной разместила десятки тысяч военных и передовое вооружение в Крыму, а также на границе двух оккупированных восточных регионов, где поддерживаемые Москвой сепаратисты уже восьмой год сражаются с украинскими войсками. Начальник разведки украинской армии, полковник Кирилл Буданов, заявил, что Россия стремится захватить канал, а также прилегающую территорию, чтобы соединить Крым с оккупированными регионами. Русские войска могли наступать на Новую Каховку - город на Днепре, где начинается канал.

Автор: Getty Images
  Крымскотатарский активист заходит на свою базу возле канала. Татары разбили лагерь, чтобы не допустить возобновления потока воды
Крымскотатарский активист заходит на свою базу возле канала. Татары разбили лагерь, чтобы не допустить возобновления потока воды

Некоторые крымские татары, коренная этническая группа Крыма, члены которой в значительной степени выступали против аннексии, разбили временный лагерь возле плотин канала, чтобы предотвратить возможное возобновление подачи воды. На пограничном переходе Каланчак в Крыму российские и украинские войска вырыли траншеи на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга.

Напряженность обострилась и в Черном море, когда в прошлом месяце Россия произвела предупредительные выстрелы по пути британского эсминца, идущего через оспариваемые воды у берегов Крыма. Москва настаивает на том, что не пойдет на войну из-за водоснабжения Крыма.

Власти Украины говорят, что Киев готов предоставить Крыму гуманитарную помощь, в том числе питьевую воду, что они уже делает для оккупированных территорий на востоке страны. Но никаких запросов об этом не поступало.

"Как украденные из Германии велосипеды попадают в Украину", Deutsche Welle, Германия

Анна из Берлина купила электровелосипед за $3100 в январе 2020 года, но ей не удалось долго им пользоваться. Его украли шесть месяцев спустя из кладовой в подвале ее многоквартирного дома. Анна сообщила о краже в полицию.

По данным полиции, в 2020 году в стране украли более 260 тыс. велосипедов на общую сумму почти $236 млн. Более половины велосипедов были застрахованы. Немецкая страховая ассоциация GDV заявляет, что тенденция кражи - модели высшего класса и электровелосипедам. В GDV сообщили, что в 2020-м они выплатили $131 млн, а средняя компенсация от страховщиков достигла рекордно высокого уровня в $867. 10 лет назад средняя страховая выплата за украденный велосипед составляла $475.

Автор: DW
  Кража велосипедов - растущая проблема в Германии
Кража велосипедов - растущая проблема в Германии

Статистика полиции показывает, что большинство велосипедов украли в портовых городах Гамбург и Бремен, а также в Берлине и Бранденбурге. По данным полиции, только 10% краж в Германии за 2020 год раскрыты. Недорогие краденые велосипеды часто продают в интернете или на барахолках в Германии. А дорогие чаще разбирают на запчасти. Вор может попытаться продать их целиком, но это рискованно в ЕС, потому что полиция ведет реестр украденных велосипедов и может быстро идентифицировать их по номерам рамы. Следовательно, воры часто пытаются продать краденые велосипеды в странах, не входящих в ЕС. Когда они вывозят, таможенники могут проверять номера рам на границе, но такие выборочные проверки редки.

Анне удалось разыскать свой электровелосипед. Он проделал путь из Берлина в украинский город Днепр. Там житель Владимир купил его осенью 2020-го в магазине за $950. Люди, которые продавали его, сказали, что он прибыл из Германии. Но не дали ему никаких документов на него. В магазине объяснили, что продают бывшие в употреблении велосипеды из Германии и других стран, и у них есть документы. Однако представить их отказались. Сам магазин не покупает велосипеды, а берет их через OLX от частных лиц.

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В украинском интернете полно подержанных велосипедов из Германии и ЕС, и повсюду есть магазины, предлагающие такие. Однако точных данных о количестве подержанных велосипедов, ввозимых в Украину из ЕС, нет. Люди, знакомые с рынком, говорят, что оценки варьируются от десятков тысяч до более 100 тыс. в год.

Подавляющее большинство подержанных велосипедов, ввозимых в Украину, украдены. Покупатели мало интересуются документами. Низкая цена всегда является решающим фактором. В последние годы рынок краденых велосипедов в Украине сдвинулся в сторону более дорогих моделей и электровелосипедов.

Автор: DW
  В 2020 году в Германии продают 1,9 млн электровелосипедов
В 2020 году в Германии продают 1,9 млн электровелосипедов

Ввоз краденных - не проблема. Их разбирают, а затем пронумерованные рамы прячут, а все остальное становится запасными частями. Часто их привозят водители автобусов. Они забирают посылки в городах Германии и привозят в Украину. Если у вас есть свои люди на границе, то можете спокойно провезти их. Украинский рынок сейчас настолько насыщен краденными велосипедами, особенно электро, что их отправляют дальше в Россию, а затем в Казахстан.

Анна из Берлина была очень удивлена, узнав, что ее велосипед нашли в Днепре. Она не хочет его обратно. А Владимир, купивший его, не хочет контактов с Анной, потому что боится, что полиция захочет с ним поговорить.

В 2020 году в Германии продали 1,9 млн электровелосипедов. Германская и украинская полиция не сотрудничают в этом вопросе. Украинская полиция даже не считает ввоз краденных велосипедов большой проблемой. У нее нет планов собирать статистику по их обнаружению.

"Глава правящей фракции в Украине: "Если бы у нас был ядерный потенциал, мы могли бы шантажировать мир", Onet, Польша

Подписание Украиной Будапештского меморандума было роковой ошибкой. Если бы у нас был ядерный потенциал, мы могли бы шантажировать весь мир. Это заявил глава правящей фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

Арахамия, отвечая на вопрос о величайших стратегических ошибках президентов Украины, сказал, что "роковой ошибкой" Леонида Кравчука было лишить страну ядерного оружия после подписания "бессмысленного" Будапештского меморандума.

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"Если бы мы были ядерной страной, все говорили бы с нами по-другому. Украина должна сохранить ядерный потенциал. Мы могли бы шантажировать весь мир, и они давали бы нам деньги, как это сейчас происходит во многих других странах", - сказал Арахамия.

В соответствии с Будапештским меморандумом 1994 года США, Россия и Великобритания взяли на себя обязанность уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, когда она отказалась от ядерного оружия, унаследованного от СССР. В 2014 году меморандум был нарушен Россией, которая аннексировала украинский Крым.

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Как сообщают ВСУ, с начала перемирия на Донбассе 45 украинских солдат убиты и 150 ранены. Год назад, 22 июля, переговорщики от Украины, России и ОБСЕ достигли так называемого Соглашения контактной группы "о полном и всестороннем прекращении огня" между украинскими войсками и пророссийскими сепаратистами. Однако оно было многократно нарушено.

Всего с начала боевых действий на Донбассе, с 14 апреля 2014 года, 2705 украинских военных были убиты и 10 280 ранены. Бои между украинскими силами и поддерживаемыми Россией боевиками унесли более 14 тыс. жизней.

В прошлом "Обзоре прессы" Gazeta.ua писала о жалобах Украины в структуры ЕС относительно будущего запуска трубопровода "Северный поток-2", об убытках стран Центральной Европы из-за запуска этого трубопровода и о том, что Европейский суд по правам человека откинул претензии России к Украине.

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