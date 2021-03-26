Россия использует вакцину для пропаганды и агрессивной дипломатии - МИД Франции

РФ сделала вакцину инструментом борьбы за влияние в мире. Фото: Reuters

Россия превратила вакцину "Спутник V" в инструмент пропаганды и агрессивной дипломатии.

В интервью радиостанции France Info об этом заявил министр иностранных дел Франции Ле Дриан.

"Россия объявила, что поставит Тунису 30 тыс. доз, и объявление это широко освещалось в СМИ. Но Тунис уже получил в 3 раза больше доз вакцин в рамках программы международной взаимопомощи COVAX", - сказал Ле Дриан.

"COVAX уже поставила 100 тыс. доз и поставит 400 тыс. до мая, а всего в Тунис в этом году запланировали поставку 4 млн. доз. Это - основательная работа, настоящая солидарность, а не пропаганда", - заявил он.

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Министр отметил, что вакцины стали инструментом борьбы за влияние в мире. Так действуют сегодня Россия и Китай.

Вицепремьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик подал в отставку из-за скандала и правительственного кризиса, возникшиего на фоне закупки страной российской вакцины от коронавируса "Спутник V".