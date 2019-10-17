Россия исходит из Международной комиссии расследования военных конфликтов

Путин считает, что наказывать Россию за ее преступления несправедливо. Фото: росзми

Россия выходит из Международной комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права во время международных военных конфликтов.

Президент России Владимир Путин внес соответствующий законопроект в Госдуму, пишет "Европейская правда".

Этот орган был создан в 1977 году, согласно Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

СССР ратифицировали этот протокол в 1989 году.

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Сейчас Путин предлагает его отозвать, так как, по его мнению он содержит риски злоупотреблений полномочиями комиссии.

"Очевидно, в Москве паника или как минимум понимание потенциальной ответственности за преступления в ходе российской агрессии против иностранных государств. Поэтому российские законодатели решили, что дальнейшее признание компетенции комиссии не целесообразно", - говорит заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон одобрили положительные изменения в реализации минских соглашений. Об этом Меркель и Макрон сказали в совместном заявлении по итогам встречи в Тулузе, передает пресс-служба Федерального правительства Германии.