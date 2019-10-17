Россия исходит из Международной комиссии расследования военных конфликтов

 
Ексклюзивы
1/5
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 153
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1449
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 1935
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 1782
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2286
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3006
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1494
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4608
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2808
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 936
Фото
Все фото
11
11
10
27
5
В Барселоне и Жироне поднялись протесты - баррикады горят, полиция отстреливается
В Барселоне и Жироне поднялись протесты - баррикады горят, полиция отстреливается
Оставляют посылки с дорогими телевизорами у квартир - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Кремниевой долине
Оставляют посылки с дорогими телевизорами у квартир - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Кремниевой долине
Курды протестуют против наступления Эрдогана в Сирии
Курды протестуют против наступления Эрдогана в Сирии
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
Столяр может зарабатывать больше, чем человек с высшим образованием - рассказали об особенностях жизни в Швеции
Столяр может зарабатывать больше, чем человек с высшим образованием - рассказали об особенностях жизни в Швеции
Видео
Все видео
Показали костюмы, в которых сойдут астронавты на Луну
Показали костюмы, в которых сойдут астронавты на Луну
Украинка участвует в польских выборах
Украинка участвует в польских выборах
Настоящий ад: видео масштабных пожаров, которые накрыли Штаты
Настоящий ад: видео масштабных пожаров, которые накрыли Штаты
Турция начала бомбить Сирию
Турция начала бомбить Сирию
Показали гигантскую тыкву-рекордсмен весом с автомобиль
Показали гигантскую тыкву-рекордсмен весом с автомобиль
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3897
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7029
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1611
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 855
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
17 октября 2019
Просмотров: 117
Пригода з шершнем
Коли було холодно, наші шершні залягли в гнізді над вікном веранди й запакувалися там на зиму. А ось настали дні теплі, аж шовкові на дотик, і це ...
четверг, 17 октября 2019 18:40

Россия исходит из Международной комиссии расследования военных конфликтов

1 Комментировать
Россия исходит из Международной комиссии расследования военных конфликтов
Путин считает, что наказывать Россию за ее преступления несправедливо. Фото: росзми

Россия выходит из Международной комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права во время международных военных конфликтов.

Президент России Владимир Путин внес соответствующий законопроект в Госдуму, пишет "Европейская правда".

Этот орган был создан в 1977 году, согласно Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

СССР ратифицировали этот протокол в 1989 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Чем больше будет уступок, тем больше погибнет украинцев"

Сейчас Путин предлагает его отозвать, так как, по его мнению он содержит риски злоупотреблений полномочиями комиссии.

"Очевидно, в Москве паника или как минимум понимание потенциальной ответственности за преступления в ходе российской агрессии против иностранных государств. Поэтому российские законодатели решили, что дальнейшее признание компетенции комиссии не целесообразно", - говорит заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон одобрили положительные изменения в реализации минских соглашений.

Об этом Меркель и Макрон сказали в совместном заявлении по итогам встречи в Тулузе, передает пресс-служба Федерального правительства Германии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия исходит из Международной комиссии расследования военных конфликтов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
октября

Украине навязали невыгодный договор

Сердце и внутренности путешественника похоронили на африканской земле

Памяти Драча: "Я весь состою из политики"

Самое читаемое
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
27
 Просмотров: 160242
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
15
 Просмотров: 56208
&quot;Вы что, националист?&quot; - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке
"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке 3 Просмотров: 21368
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера 2 Просмотров: 20898
37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры
37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры Просмотров: 15877
Мир
Московская церковь придумала, как отомстит Греции за признание ПЦУ
Московская церковь придумала, как отомстит Греции за признание ПЦУ 4 Просмотров: 783
"Майдан" в Каталонии: сообщили о десятках раненых
"Майдан" в Каталонии: сообщили о десятках раненых Просмотров: 270
Эрдоган выбросил письмо Трампа в мусорку
Эрдоган выбросил письмо Трампа в мусорку Просмотров: 684
ЕС и Великобритания согласовали соглашение о Brexit
ЕС и Великобритания согласовали соглашение о Brexit Просмотров: 387
Из затонувшего корабля достали золотые украшения
Из затонувшего корабля достали золотые украшения Просмотров: 7074
Больше всего комментируют
10
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ
4
В МИД объяснили, почему Эрдоган пожал руку Поклонской
4
Московская церковь придумала, как отомстит Греции за признание ПЦУ
3
"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке
3
Против Луценко открыли дело
Голосов: 4885
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua