Россия и США взяли паузу в украинском вопросе

По словам Карасина, для возобновления переговоров нужно "желание обеих сторон"

Москва и Вашингтон отказались от совместных дипломатических встреч по обсуждению украинского вопроса.

"Сейчас мы взяли паузу. Россия рассчитывает, что такой перерыв не будет затяжным. Мы заинтересованы в возобновлении диалога", - сказал заместитель главы МИД России Григорий Карасин, пишет РБК.

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Пока неизвестно, как долго продлится пауза. О причинах такого "перерыва" также не сообщают.

По словам Карасина, для возобновления переговоров нужно "желание обеих сторон".

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