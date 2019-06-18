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вторник, 18 июня 2019 14:29

Россия готовит новую теорию ведения войн

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Россия готовит новую теорию ведения войн
Основной задачей РФ является разработка новой теории ведения войн. Фото: ТСН

В России планируют разработать новую теорию ведения войн.

По мнению министра обороны РФ Сергея Шойгу, современные войны требуют других подходов, пишет Интерфакс.

"Сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу. Конфликты нового поколения - это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия мимолетны, а на исправление ошибок просто нет времени", - отметил Шойгу.

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Есть вероятность, что кампания будет успешной, ведь к России богатый военный опыт, от которого она публично иногда открещивается - война, развязанная Кремлем на украинском Донбассе, военная поддержка сепаратистов Приднестровья, помощь режиму Асада в Сирии и венесуэльскому диктатору Мадуро.

В оккупированном Крыму россияне провели очередные военные учения. Отрабатывали препятствование вторжению в бухты полуостров. Это говорит о том, что россияне готовят полномасштабный военный конфликт в оккупированном Крыму.

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Дата
18
июня

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