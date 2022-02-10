Россия допускает эвакуацию своих дипмиссий из Украины

Элизабет Трасс и Сергей Лавров. Фото: Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия может посоветовать части персонала российских дипломатических миссий уехать из Украины.

Об этом заявил на пресс-конференции по результатам встречи с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс 10 февраля.

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"Мы посмотрели на их действия (западных стран. - Gazeta.ua) и тоже, наверное, посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой (в Россию. - Gazeta.ua)", - сказал Лавров.

По его словам, в России считают, что "именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих работников".

Государственный департамент США распорядился начать эвакуацию семей американских дипломатов из Украины 24 января. Это называют мерами предосторожности, которые необходимо принять для безопасности граждан США и государственного персонала. Посольство США в Киеве работу не останавливает. В МИД Украины такое решение назвали "чрезмерным предостережением". Евросоюз тем временем не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины и ожидает объяснений США, почему они приняли такое решение. 24 января стало известно, что Великобритания вслед за США эвакуирует часть своих дипломатов из Киева. Конкретных угроз дипломатам не поступало. В своем решении Лондон ориентировался на Вашингтон.