Россия бьет собственные рекорды по количеству инфицированных Covid-19 за сутки

За сутки в России более 9 тыс новых случаев инфицирования коронавирусом. Фото: ТАСС.

В России за сутки зарегистрировано 9 623 новых случаев коронавируса. Умерли 57 человек, выздоровели - 1 793.

Количество инфицированных третий день подряд бьет рекорды, сообщает "Интерфакс".

"За последние сутки в России 9623 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Covid-19 , в 83 регионах. В том числе обнаружили активных 4 488 (46,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперштаба в субботу.

Накануне, 1 мая, суточный прирост составил 7,9 тыс. новых случаев коронавируса. 30 апреля прирост впервые достиг 7 тыс. человек в сутки.

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В Москве 5 358 новых случаев Covid-19 в сутки. Общее число инфикованиз в столице выросло до 62 658.

Общее количество зарегистрированных летальных случаев в России теперь составляет 1 222 человек.

Covid-19 подтверждена у российского министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова.