Россия бьет коронавирусние антирекорды

В столице России 2971 инфицированний. Фото: pexels

6361 случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Москве.

Больше всего инфицированных в Москве, об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

В столице России 2971 инфицированний.

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Также за сутки зафиксировали 66 летальных случаев, выздоровели 517 человек.

Всего в России 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 747 человек скончались, выздоровели 6767 человек.

26 апреля по состоянию на 9:00 в Украине лабораторно подтвердили 8617 случаев Covid-19. З них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировали 492 новых случая.