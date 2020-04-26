Коронавирус: за сутки зафиксировали почти 500 случаев

26 апреля по состоянию на 9:00 в Украине лабораторно подтвердили 8617 случаев Covid-19.
З них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели, сообщает Минздрав.
За сутки зафиксировали 492 новых случая.
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Коронавирусную болезнь обнаружили:
Винницкая область - 388 случаев;
Волынская область - 241 случай;
Днепропетровская область - 292 случая;
Донецкая область - 29 случаев;
Житомирская область - 348 случаев;
Закарпатская область - 329 случаев;
Запорожская область - 182 случая;
Ивано-Франковская область - 731 случай;
Кировоградская область - 323 случая;
м. Киев - 1188 случаев;
Киевская область - 542 случая;
Львовская область - 348 случаев;
Луганская область - 29 случаев;
Николаевская область - 111 случаев;
Одесская область - 220 случаев;
Полтавская область - 172 случая;
Ровенская область - 508 случаев;
Сумская область - 95 случаев;
Тернопольская область - 607 случаев;
Харьковская область - 147 случаев;
Херсонская область - 87 случаев;
Хмельницкая область - 70 случаев;
Черновицкая область - 1341 случай;
Черкасская область - 257 случаев;
Черниговская область - 32 случая.
Нет информации по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
Исследование проводила вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины, а также областные лаборатории. По состоянию на утро 26 апреля 2020 года в Центр поступило 873 сообщения о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 24842 сообщение о подозрении на коронавирус.
В мире с начала пандемии зафиксировали более 2 млн 888 тысяч инфицированных Covid-19, из них 201 083 пациентов умерли, а 823 623 выздоровели. Такие данные по состоянию на 20:30 25 апреля ресурса Worldometers, который оперативно информирует о зарегистрированных по всему миру случаях заболевания коронавирусом.
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