Коронавирус: за сутки зафиксировали почти 500 случаев

За сутки зафиксировали 492 новых случая. Фото: pixabay

26 апреля по состоянию на 9:00 в Украине лабораторно подтвердили 8617 случаев Covid-19.

З них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели, сообщает Минздрав.

За сутки зафиксировали 492 новых случая.

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Коронавирусную болезнь обнаружили:

Винницкая область - 388 случаев;

Волынская область - 241 случай;

Днепропетровская область - 292 случая;

Донецкая область - 29 случаев;

Житомирская область - 348 случаев;

Закарпатская область - 329 случаев;

Запорожская область - 182 случая;

Ивано-Франковская область - 731 случай;

Кировоградская область - 323 случая;

м. Киев - 1188 случаев;

Киевская область - 542 случая;

Львовская область - 348 случаев;

Луганская область - 29 случаев;

Николаевская область - 111 случаев;

Одесская область - 220 случаев;

Полтавская область - 172 случая;

Ровенская область - 508 случаев;

Сумская область - 95 случаев;

Тернопольская область - 607 случаев;

Харьковская область - 147 случаев;

Херсонская область - 87 случаев;

Хмельницкая область - 70 случаев;

Черновицкая область - 1341 случай;

Черкасская область - 257 случаев;

Черниговская область - 32 случая.

Нет информации по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Исследование проводила вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины, а также областные лаборатории. По состоянию на утро 26 апреля 2020 года в Центр поступило 873 сообщения о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 24842 сообщение о подозрении на коронавирус.

В мире с начала пандемии зафиксировали более 2 млн 888 тысяч инфицированных Covid-19, из них 201 083 пациентов умерли, а 823 623 выздоровели. Такие данные по состоянию на 20:30 25 апреля ресурса Worldometers, который оперативно информирует о зарегистрированных по всему миру случаях заболевания коронавирусом.