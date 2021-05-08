Российскую блогера убили и выбросили в лесу. Кто признался в преступлении

 
Ексклюзивы
1/5
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 468
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1522
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Просмотров: 4626
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 468
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 756
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 3888
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 693
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Просмотров: 1278
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Просмотров: 26613
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Просмотров: 1170
Фото
Все фото
7
3
3
5
9
В Иерусалиме вспыхнула стычка между палестинцами и полицией. Более 200 человек пострадали
В Иерусалиме вспыхнула стычка между палестинцами и полицией. Более 200 человек пострадали
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
Пять водяных смерчей возникли одновременно: фото и видео
Пять водяных смерчей возникли одновременно: фото и видео
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
Мост упал вместе с поездом метро: в стране объявлен трехдневный траур
Мост упал вместе с поездом метро: в стране объявлен трехдневный траур
Видео
Все видео
Украина примет участие в масштабных учениях НАТО
Украина примет участие в масштабных учениях НАТО
По меньшей мере 25 человек погибли во время перестрелки
По меньшей мере 25 человек погибли во время перестрелки
Участники протестов хотели сжечь участок с 10 полицейскими
Участники протестов хотели сжечь участок с 10 полицейскими
Космический корабль Маска впервые совершил успешную посадку
Космический корабль Маска впервые совершил успешную посадку
Мужчина с мачете ворвался в детский сад. Убил детей и взрослых
Мужчина с мачете ворвался в детский сад. Убил детей и взрослых
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 594
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1296
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 828
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 486
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2340
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 612
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
суббота, 08 мая 2021 10:40

Российскую блогера убили и выбросили в лесу. Кто признался в преступлении

  Комментировать
Российскую блогера убили и выбросили в лесу. Кто признался в преступлении
Российская блогер Кристина Журавлева часто выкладывала жизнерадостные фотографии с мужем Дмитрием. Ее 16 апреля нашли задушенной в лесу. А он - признался в ее убийстве. Фото: Telegram канал Baza

В убийстве российской бьюти-блогера 28-летней Кристины Журавлевой, которую нашли мертвой в лесу под Екатеринбургом, признался ее муж - Дмитрий Журавлев.

Он сначала заявлял, что его жена ушла и просила ее не искать. Но 6 мая признался в содеянном. Подозреваемый рассказал, что ему надоели скандалы, которые устраивала жена, а потому он во время ссоры задушил ее. Тело через четыре дня выбросил в лесу. Об этом пишет Telegram канал Baza.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Русский блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка

Также известно, что семья блогера была банкротом из-зи прострочек по кредиту. Поскольку подозреваемый нигде не работал, а пара жила только за те деньги, которые в Instagram зарабатывала покойная.

Первое время Кристину даже никто не хватился — по словам знакомых, с родственниками Кристина общалась нечасто, а главными людьми в её жизни был муж и подписчики.

Кристина Журавлева вела бьюти-блог в Instagram. Там у нее было 60 тыс. подписчиков. С начала апреля на ее странице перестали появляться новые публикации. 16 апреля ее тело нашел водитель, который случайно проезжал возле леса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российскую блогера убили и выбросили в лесу. Кто признался в преступлении». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

Арестовали создателя компьютерного вируса

День памяти и примирения: сегодня вспоминают Вторую мировую войну

Тараканьи бега придумали эмигранты

Сегодня отмечают День памяти и примирения

Композитора избили до смерти по дороге из кафе

Самое читаемое
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
 Просмотров: 26622
Бывшая участница &quot;ВИА Гры&quot; вызвала фурор снимком в очень откровенном бикини
Бывшая участница "ВИА Гры" вызвала фурор снимком в очень откровенном бикини Просмотров: 15687
Актриса &quot;Квартала&quot; топлесс, Астафьева в кожаном белье и Никитюк на гамаке - что публикуют звезды в сети
Актриса "Квартала" топлесс, Астафьева в кожаном белье и Никитюк на гамаке - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 6957
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
13
 Просмотров: 4626
Гороскоп на 7 мая: как пережить один из самых сложных дней недели
Гороскоп на 7 мая: как пережить один из самых сложных дней недели
 Просмотров: 4194
Мир
В Иерусалиме вспыхнула стычка между палестинцами и полицией. Более 200 человек пострадали
В Иерусалиме вспыхнула стычка между палестинцами и полицией. Более 200 человек пострадали
7
 Просмотров: 99
В детской книге Маркл рассказала, как принц Гарри скучает по военной службе
В детской книге Маркл рассказала, как принц Гарри скучает по военной службе Просмотров: 90
Ученые начали изучение лекарств от коронавируса
Ученые начали изучение лекарств от коронавируса Просмотров: 225
7-летнего мальчика избили до состояния комы на тренировке по дзюдо
7-летнего мальчика избили до состояния комы на тренировке по дзюдо Просмотров: 441
Немецкие врачи признали "пассивное самоубийство" этическим
Немецкие врачи признали "пассивное самоубийство" этическим Просмотров: 279
Больше всего комментируют
38
Ахметов за год разбогател почти втрое
13
Разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился - рейтинг
6
Крымского политзаключенного Алексея Чирния выпустили из российской колонии
5
Дочь судьи Константиновой обозвала украинцев "быдлом" и оправдывала российских оккупантов
3
Олигархи, коррупция и российская агрессия: что сказал Зеленскому Блинкен
Голосов: 832
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть