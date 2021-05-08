Российскую блогера убили и выбросили в лесу. Кто признался в преступлении

Российская блогер Кристина Журавлева часто выкладывала жизнерадостные фотографии с мужем Дмитрием. Ее 16 апреля нашли задушенной в лесу. А он - признался в ее убийстве. Фото: Telegram канал Baza

В убийстве российской бьюти-блогера 28-летней Кристины Журавлевой, которую нашли мертвой в лесу под Екатеринбургом, признался ее муж - Дмитрий Журавлев.

Он сначала заявлял, что его жена ушла и просила ее не искать. Но 6 мая признался в содеянном. Подозреваемый рассказал, что ему надоели скандалы, которые устраивала жена, а потому он во время ссоры задушил ее. Тело через четыре дня выбросил в лесу. Об этом пишет Telegram канал Baza.

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Также известно, что семья блогера была банкротом из-зи прострочек по кредиту. Поскольку подозреваемый нигде не работал, а пара жила только за те деньги, которые в Instagram зарабатывала покойная.

Первое время Кристину даже никто не хватился — по словам знакомых, с родственниками Кристина общалась нечасто, а главными людьми в её жизни был муж и подписчики.

Кристина Журавлева вела бьюти-блог в Instagram. Там у нее было 60 тыс. подписчиков. С начала апреля на ее странице перестали появляться новые публикации. 16 апреля ее тело нашел водитель, который случайно проезжал возле леса.