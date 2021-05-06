Российскую блогера нашли мертвой в лесу

В России нашли тело блогера 28-летней Кристины Журавлевой. Фото: instagram.com/kris_zhuravleva

В лесу под российским Екатеринбургом нашли тело блогера 28-летней Кристины Журавлевой.

Ее нашли еще в середине апреля. В настоящее время неизвестно, идет речь об убийстве или самоубийстве, пишет E1.RU со ссылкой на источник в следственных органах.

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У Кристины был блог о стиле и красоте на 57 тыс. подписчиков. В соцсетях она была известна как kris_zhuravleva.

Некоторое время назад она внезапно прекратила его вести, чем вызвала беспокойство друзей и читателей.

В России во время съемок видео социальной сети TikTok погиб блогер 21-летний Степан Морков. Он со своим братом в прямом эфире снимали трюк с автомобилем на видео. Во время выполнения трюка, 24-летний водитель совершил наезд на своего брата, который скончался на месте.