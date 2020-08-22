Российского оппозиционера Навального привезли в аэропорт Омска

Навального повезли в аэропорт. Фото: Лента

Реанимобиль с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который попал в кому, покинул территорию омской больницы и выехал в аэропорт.

"Алексея Навального погрузили в реанимобиль и везут в аэропорт. При этом Олег Навальный, Иван Жданов и я были в больнице. Была договоренность, что мы поедем в реанимобиле с Алексеем. Но его увезли втайне от нас", – написала в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Совсем скоро его отправят на лечение в Германию.

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Ранее врачи провели консилиум по состоянию Навального. Говорят, что у него наметилась положительная динамика. Ни в крови, ни в моче следов яда нет. Нет там и 2-этилгексил дифенил фосфата, частицы которого нашли на руках, – то есть и им Навальный отравиться не мог. Немецкие врачи с данными ознакомились и гарантировали, что транспортировка возможна, но необязательна.