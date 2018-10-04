Российский топ-чиновник разбился на вертолете

Заместитель генпрокурора РФ погиб при крушении вертолета в Костромской области. Фото: из открытых источников

В результате крушения вертолета в Костромской области России погиб заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян. На борту вертолета спортивной модели AS-350 находились 3 человека - все они погибли, сообщает "Интерфакс".

Официально гибель Карапетяна пока не подтверждена.

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