Разбился американский военный самолет, много погибших

В Афганистане разбился американский военно-транспортный самолет C-130J. Фото: Dogswar

В Афганистане разбился военно-транспортный самолет США C-130J Геркулес, погибли 11 человек.

Среди погибших шестеро военных и пять гражданских лиц, которые были сотрудниками миссии НАТО в Афганистане. Об этом со ссылкой на американские военные источники сообщает CBS News.

Катастрофа произошла на аэродроме в Джелалабаде после полуночи. Как отмечается, террористическое движение Талибан взяло на себя ответственность за падения самолета.

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В то же время военное командование США не подтверждает заявление боевиков, отмечая, что расследование причин авиакатастрофы еще идет.

В Нидерландах правоохранители задержали 7 мужчин. Их подозревают в подготовке масштабного теракта. Лидером задержанной группы был 34-летний житель города Арнем иракского происхождения.