Российский блогер приклеил себя скотчем к машине и проехался на скорости 180 км/ч

Блогер приклеил себя скотчем к машине. Фото: скриншот с видео

В российском Сочи блогер Данила Мясников ради видео приклеил себя скотчем к корпусу автомобиля Chevrolet Camaro и проехался так на скорости 180 км/ч.

Видео блогер опубликовал в Instagram.

Ролик стал вирусным в сети. Приклеенный Мясников махал руками прохожим и улыбался другим участникам дорожного движения.

В сети он жаловался, что скотчем примотали голые ноги, его было больно снимать.

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"Это кажется, что безопасно. Но на 180 километрах даже в тачке опасно сидеть, когда ты столько едешь да еще и по мокрому асфальту. Страшная х*йня, п*здец", - прокомментировал блогер.

Однако правоохранители заинтересовались личностями нарушителей и начали досудебную проверку. Сейчас Мясникова пригласили в отделение для выяснения обстоятельств происшествия.

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