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понедельник, 28 июня 2021 14:16

Российский бизнесмен расстрелял семью на глазах у ребенка

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Российский бизнесмен расстрелял семью на глазах у ребенка
Мужчина убил бывшую жену и ее родственников. Фото: Bloknot.ru

В России предприниматель Сергей Шинкевич расстрелял семью на глазах у 11-летней девочки.

"Все произошло на шашлыках в Горнозаводском районе Пермского края. Мама, папа и их 11-летняя дочь решили отдохнуть на берегу реки Койвы. К ним присоединилась сестра женщины - 40-летняя завуч школы в поселке Бисер Вероника Шинкевич. Через несколько минут на пикник приехал и ее экс-муж - 57-летний предприниматель Сергей Шинкевич", - говорится в сообщении.

Бизнесмен начал умолять бывшую жену вернуться к нему. Та отказала. Мужчина уехал, но около полуночи вернулся с ружьем.

"Шинкевич открыл огонь по родственникам. 11-летняя школьница успела позвонить в полицию и сообщить, что дядя стреляет по ее родителям. Но помочь им уже не успели - все трое взрослых скончались на месте", - отмечается в сообщении.

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У девочки сквозное ранение плеча. Ее передали сотрудникам опеки.

Стрелок убежал, его разыскивают.

В российской Новой Москве на свадьбе расстреляли жениха и его брата Радика и Филиппа Кординяну. Убийца что-то не поделил с мужчинами, достал пистолет, выстрелил в обоих и исчез. Об этом пишет Telegram- канал Mash.

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28
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