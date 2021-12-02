Российские войска на границе с Украиной дестабилизируют Европу – премьер Латвии

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Россию в стремлении дестабилизировать и расколоть Европу с помощью наращивания войск на границе с Украиной.

Об этом он сказал в интервью Agence France-Presse.

Кариньш охарактеризовал наращивание мощностей как "тревожный" сигнал. Также дестабилизирующими действиями Кремля он назвал ограничение поставок газа и поддержка режима в Беларуси.

"Все это часть одного взаимосвязанного набора событий, которые на каком-то уровне дестабилизируют или создают разобщенность в Европе. Дополнительные войска у границы с Украиной вызывают беспокойство по крайней мере потому, что непонятно, в чем заключаются намерения России", - сказал Кариньш.

Запад должен активизировать все виды помощи Украине, включая военную подготовку и вооружение, поскольку это скорее снизит риск конфликта, считает он.

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Премьер-министр Латвии считает, что Европа должна разговаривать с Россией с "позиции силы", учитывая, что европейская экономика гораздо больше, чем экономика России.

"Так же, как Европа определенным образом зависит от российского экспорта ископаемого топлива, Россия зависит от импорта наличных из Европы. Мы совсем не слабый (Европейский) Союз", - сказал он.

В среду, 1 декабря, Украина призвала НАТО подготовить экономические санкции в отношении России, чтобы предотвратить возможное вторжение около 100 тыс. российских войск, сосредоточенных у украинских границ. С такой просьбой министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к министрам иностранных дел стран НАТО на саммите в латвийской столице Риге. Они собрались, чтобы обсудить, как реагировать на наращивание российских войск у границ Украины и предотвратить потенциальную агрессию против Украины.