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вторник, 17 июля 2018 16:59

Российские военные разгромили школу в Сирии: есть погибшие и раненые

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Автор: SANA
  В Сирии российские военные разгромили школу: есть погибшие и раненые
В Сирии российские военные разгромили школу: есть погибшие и раненые

На юго-западе Сирии силы РФ нанесли авиаудар, который пришелся на школу в селе Айн-эль-Тинех, вследствие чего по меньшей мере 10 человек погибли, 20 человек получили ранения, среди них - дети.

"По меньшей мере 10 мирных жителей были убиты в результате российского авиаудара по школе, которая была убежищем для укрытия семей, вынужденых покинуть свои дома из-за боевых действий на юго-западе Сирии", - говорится в сообщении AP.

Один из фотографов, который находится на месте происшествия, насчитал 20 раненых, в том числе детей.

В Сирийской гражданской обороне заявили, что здание школы использовалась для укрытия семей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий.

5 июля проправительственные сирийские войска и российские союзники атаковали удерживаемые повстанцами города на юго-западе Сирии. Так, РФ осуществила 4-5 июля более 600 авиаударов за 15 часов.

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Сирийские повстанцы начали новый раунд переговоров с российскими офицерами по мирному соглашению на юге Сирии, согласно которому они сложат оружие и позволят российской военной полиции войти в удерживаемые противниками президента Башара Асада города.

Террористы ИГИЛ заявили о гибели 35 российских и сирийских военных в провинции Дараа на юге Сирии.

Смертник на загруженном взрывчаткой автомобиле прибыл в город Зайсун, где находились военные, и предпринял атаку.

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