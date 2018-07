Российские военные разгромили школу в Сирии: есть погибшие и раненые

На юго-западе Сирии силы РФ нанесли авиаудар, который пришелся на школу в селе Айн-эль-Тинех, вследствие чего по меньшей мере 10 человек погибли, 20 человек получили ранения, среди них - дети.

"По меньшей мере 10 мирных жителей были убиты в результате российского авиаудара по школе, которая была убежищем для укрытия семей, вынужденых покинуть свои дома из-за боевых действий на юго-западе Сирии", - говорится в сообщении AP.

Один из фотографов, который находится на месте происшествия, насчитал 20 раненых, в том числе детей.

В Сирийской гражданской обороне заявили, что здание школы использовалась для укрытия семей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий.

Updates on southern Syria for today:

An airstrike, apparently Russian, on a school in Ein Tina, Quneitra which served as a shelter for displaced people, killed 10 civilians.

Graphic video of aftermath: https://t.co/enDWTQojhl pic.twitter.com/2eoP3NIS36