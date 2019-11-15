Российские шпионы могли подслушать разговор Трампа об Украине

Телефонный разговор между послом Сондлендом и президентом Трампом является вопиющим нарушением. Фото: riafan.ru

Российские и другие иностранные спецслужбы могли подслушивать разговор президента США Дональда Трампа с американским послом в ЕС Гордоном Сондлендом. Последний в это время находился в Киеве.

Вероятно, они воспользовались обычной мобильной связью без защиты и шифрования, пишет CNN.

"Если это правда, телефонный звонок между послом Сондлендом и президентом Трампом является вопиющим нарушением традиционных методов контрразведки, о которых всем чиновникам национальной безопасности, включая предназначенных послов, как Сондленд, неоднократно сообщают", - рассказал Марк Полимеропулос, бывший офицер ЦРУ.

Пока неясно, был ли зашифрован телефон Сондленда. Но по словам чиновников правительства США, американские послы обычно не имеют такой защиты на мобильных устройствах. Как правило, разговаривают с президентом из посольства, используя безопасную линию.

Тодд Кэрролл, бывший сотрудник ФБР, назвал такой разговор "безумием", особенно учитывая то, о чем в ней шла.

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Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор во время публичных слушаний по делу импичмента Трампа рассказал, что член его команды был свидетелем этого разговора. Он видел, как посол звонил Трампу со своего мобильного телефона и слышал, как президент спрашивал о готовности украинской стороны к расследованию. Вероятно, речь идет о деле Байдена.

"Нет никаких сомнений в том, что российские и, возможно, несколько других иностранных спецслужб перехватили бы этот вызов. Москва, несомненно, была бы рада. Это дало бы россиянам некоторые важные подтверждения того, что наш президент убивал серьезный клин в текущие программы помощи США в сфере безопасности, которые так нужны Украине в их борьбе против России", - считает Полимеропулос.

Конгрессмены США опубликовали стенограммы показаний, данных ведущим экспертом по вопросам Украины Совета национальной безопасности США Александром Виндманом и бывшим советником президента США Дональда Трампа по России и Украине Фионой Хилл. По показаниям Виндмана, Трамп потребовал от Зеленского открыть расследование в отношении сына своего потенциального конкурента на выборах Джо Байдена.