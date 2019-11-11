Импичмент Трампа: опубликовали стенограммы показаний высокопоставленных экспертов Белого дома

Виндман является одним из свидетелей, которые слышали разговор Трампа с Зеленским. ФОТО: 24tv.ua

Александром Виндманом и бывшим советником президента США Дональда Трампа по России и Украине Фионой Хилл.

Записи и официальное заявление по ним доступны на сайте Палаты представителей Конгресса США.

По показаниям Виндмана, Трамп требовал от Зеленского открыть расследование в отношении сына своего потенциального конкурента на выборах Джо Байдена.

"Подполковник Виндман сообщил комитетам, что "требование" президента Трампа объявить политически мотивированное расследование в отношении гражданина США со стороны иностранного государства заставило его беспокоиться о том, не" подорвет ли это национальную безопасность США". Также подробно описал кампанию давления, которую перед звонком развернули президент и его союзники", — говорится в заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп может опубликовать еще одну стенограмму разговора с Зеленским

По показаниям Хилл, попытки правительства США убедить Украину открыть политически мотивированное расследование тоже ее обеспокоили и заставили сообщить о них высокопоставленным чиновникам Белого дома.

"Доктор Фиона Хилл рассказала, что высокопоставленные чиновники Белого дома, в частности, бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, разделили ее обеспокоенность, вызванную попытками убедить Украину провести это политически мотивированное расследование", — говорится в заявлении.

Сотрудник Совета национальной безопасности администрации президента США и главный эксперт Белого дома по вопросам Украины Александр Виндман указал на пробелы в стенограмме. В течение 11 часов в закрытом режиме он отвечал на вопросы членов комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей. Рассказал, что скрывают значки в стенограмме, призванные обозначать оборванные фразы лидеров двух стран.