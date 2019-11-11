Импичмент Трампа: опубликовали стенограммы показаний высокопоставленных экспертов Белого дома

 
Ексклюзивы
1/5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
5 Просмотров: 2412
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 405
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 243
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1062
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2790
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 432
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 864
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2097
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2214
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5175
Фото
Все фото
3
14
14
7
24
Показали, как выглядел первий человек на Земле
Показали, как выглядел первий человек на Земле
Дом, который помыли: показали, как выглядит очистка струей воды
Дом, который помыли: показали, как выглядит очистка струей воды
SkyUp открыл авиарейсы из Львова в Париж
SkyUp открыл авиарейсы из Львова в Париж
Показали, как украинские военные учатся воевать в Литве
Показали, как украинские военные учатся воевать в Литве
Техно-лаборатория, куклы-снежки и кино: в Киеве проходит выставка бизнес-достижений восточной Украины
Техно-лаборатория, куклы-снежки и кино: в Киеве проходит выставка бизнес-достижений восточной Украины
Видео
Все видео
Sony показала украинскую столицу в новой рекламе
Sony показала украинскую столицу в новой рекламе
Мазур пояснил, что делал в Чечне
Мазур пояснил, что делал в Чечне
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
За критику разведения войск начали преследовать офицеров ВСУ
За критику разведения войск начали преследовать офицеров ВСУ
Обнародовали видео возгорания самолета с украинцами в Египте
Обнародовали видео возгорания самолета с украинцами в Египте
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1206
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 891
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3762
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2079
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
09 ноября 2019
1 Просмотров: 819
Для людей
"У Швеції штрафи такі, що краще не жартувати. Можна влипнути на сотні, а то й тисячі євро. Краще дотримуватися правил: як написано, так і роби, ...
понедельник, 11 ноября 2019 12:38

Импичмент Трампа: опубликовали стенограммы показаний высокопоставленных экспертов Белого дома

  Комментировать
Импичмент Трампа: опубликовали стенограммы показаний высокопоставленных экспертов Белого дома
Виндман является одним из свидетелей, которые слышали разговор Трампа с Зеленским. ФОТО: 24tv.ua

Александром Виндманом и бывшим советником президента США Дональда Трампа по России и Украине Фионой Хилл.

Записи и официальное заявление по ним доступны на сайте Палаты представителей Конгресса США.

По показаниям Виндмана, Трамп требовал от Зеленского открыть расследование в отношении сына своего потенциального конкурента на выборах Джо Байдена.

"Подполковник Виндман сообщил комитетам, что "требование" президента Трампа объявить политически мотивированное расследование в отношении гражданина США со стороны иностранного государства заставило его беспокоиться о том, не" подорвет ли это национальную безопасность США". Также подробно описал кампанию давления, которую перед звонком развернули президент и его союзники", — говорится в заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп может опубликовать еще одну стенограмму разговора с Зеленским

По показаниям Хилл, попытки правительства США убедить Украину открыть политически мотивированное расследование тоже ее обеспокоили и заставили сообщить о них высокопоставленным чиновникам Белого дома.

"Доктор Фиона Хилл рассказала, что высокопоставленные чиновники Белого дома, в частности, бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, разделили ее обеспокоенность, вызванную попытками убедить Украину провести это политически мотивированное расследование", — говорится в заявлении.

Сотрудник Совета национальной безопасности администрации президента США и главный эксперт Белого дома по вопросам Украины Александр Виндман указал на пробелы в стенограмме. В течение 11 часов в закрытом режиме он отвечал на вопросы членов комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей. Рассказал, что скрывают значки в стенограмме, призванные обозначать оборванные фразы лидеров двух стран.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Импичмент Трампа: опубликовали стенограммы показаний высокопоставленных экспертов Белого дома». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
ноября

Политзаключенный отказался от гражданства

В железнодорожном вагоне подписали перемирие

Победитель аукциона не смог отдать обещанные деньги

Березину - 100 лет: народное звание "Штепсель"

Самое читаемое
Разумков сложил полномочия
Разумков сложил полномочия 1 Просмотров: 19476
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
17
 Просмотров: 19018
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты Просмотров: 11745
Эксперт объяснил, почему жители Донбасса считают себя русскими
Эксперт объяснил, почему жители Донбасса считают себя русскими 8 Просмотров: 8541
Легковушка врезалась в грузовик - среди погибших ребенок
Легковушка врезалась в грузовик - среди погибших ребенок Просмотров: 7119
Общество
ГПУ выявила коррупцию в Минобороны
ГПУ выявила коррупцию в Минобороны
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология Просмотров: 360
Какой будет погода в течение недели: ответ синоптиков
Какой будет погода в течение недели: ответ синоптиков Просмотров: 162
Школьный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Школьный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие Просмотров: 126
Sony показала украинскую столицу в новой рекламе
Sony показала украинскую столицу в новой рекламе
 Просмотров: 162
Больше всего комментируют
8
Эксперт объяснил, почему жители Донбасса считают себя русскими
5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
4
"Мы - миллионы, которые ждут приговоров". На Банковой требовали не разваливать "дела Майдана"
3
Корниенко стал главой партии "Слуга народа"
2
Новая власть "за": Московскую церковь переименуют на русскую
Голосов: 46939
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua