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Российские истребители за год 350 раз вторглись на воздушные территории НАТО

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Российские истребители за год 350 раз вторглись на воздушные территории НАТО
Российские истреби 350 раз незаконно пересекали воздушное пространство НАТО. Фото: arms-expo.ru

Военно-воздушные силы НАТО на территории воздушного пространства Европы за 2020 год 400 раз перехватывали неизвестные самолеты. Около 350 истребителей принадлежали России.

Об этом сообщается на официальном сайте НАТО.

Российские военные самолеты не подают план полета, не связываются с авиадиспетчерами. Это вызывает опасность для гражданских самолетов.

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"В последние годы мы наблюдаем повышенный уровень российской военной авиации вблизи границ Североатлантического союза. Мы всегда бдительны. Истребители НАТО несут круглосуточное дежурство, готовые взлететь в воздух при подозрительных или неожиданных полетах вблизи воздушного пространства наших союзников", - сказала официальный представитель НАТО Оана Лунгеску .

В этом году почти 90% вылетов военно-воздушные силы НАТО делали из-за подозрительных российских самолетов. Это очевидное увеличение по сравнению с 2019 годом. В прошлом году истребители НАТО поднимались в небо около 290 раз из-за российских самолетов.

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