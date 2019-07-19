Российские истребители могут появиться на вооружении Турции

Россия готова продавать Турции истребители Су-35.
"Если наши турецкие коллеги захотят, мы готовы проработать поставки Су-35", - сказал глава российской госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, передает ТАСС.
Такое решение РФ приняла после того, как США исключили Турцию по программе создания истребителей F-35 из-за покупки российских комплексов С-400.
Российский истребитель Су-35 разработан на базе самолета Су-27.
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12 июля Минобороны Турции сообщило о поставке первой партии комплектующих для С-400 на авиабазу Мюртед в провинции Анкара.
15 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова наладить с Россией совместное производство систем противовоздушной обороны.
Контракт на поставку Турции четырех российских систем С-400 "Триумф" на сумму около $2,5 млрд был подписан еще в 2017 году.
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