Российские истребители могут появиться на вооружении Турции

Российские СУ-35 могут появиться в Турции. Фото: Военное обозрение

Россия готова продавать Турции истребители Су-35.

"Если наши турецкие коллеги захотят, мы готовы проработать поставки Су-35", - сказал глава российской госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, передает ТАСС.

Такое решение РФ приняла после того, как США исключили Турцию по программе создания истребителей F-35 из-за покупки российских комплексов С-400.

Российский истребитель Су-35 разработан на базе самолета Су-27.

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12 июля Минобороны Турции сообщило о поставке первой партии комплектующих для С-400 на авиабазу Мюртед в провинции Анкара. 15 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова наладить с Россией совместное производство систем противовоздушной обороны. Контракт на поставку Турции четырех российских систем С-400 "Триумф" на сумму около $2,5 млрд был подписан еще в 2017 году.