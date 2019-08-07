Российские хакеры могут атаковать через принтеры - Microsoft

Microsoft предупреждает пользователей о работе российских хакеров. Фото с открытых источников.

Российские хакеры могут атаковать через принтеры. Для взлома корпоративных сетей российские хакеры стали использовать принтеры и VoIP-телефоны.

"Корпорация Microsoft объявила об атаках российских хакеров - по словам ее IT-экспертов, злоумышленники используют для проникновения в сети принтеры и VoIP-телефоны. Об этом компания сообщила на конференции по безопасности в сфере высоких технологий в Лас-Вегасе ", - говорится в сообщении "DW".

Хакеры смогли взломать корпоративные сети, потому что приборы которие использовали для работы имели стандартные пароли, а на одном из них не было установлено последнего обновления.

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Специалисты Microsoft считают, что к атакам причастна группа киберпреступников, известная как Strontium. Другие названия группы - Fancy Bear, APT28 и Sofacy.

Ранее ее связывали с Главным управлением Генштаба вооруженных сил России. В США утверждают, что она стояла за кибератаки на избирательный штаб Хиллари Клинтон во время президентской кампании 2016-го.

Чистая прибыль крупнейшей в мире социальной сети Facebook в первом полугодии 2019-го упал вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018 - до $5,04 млрд.