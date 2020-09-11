Российские хакеры атакуют выборы в США - Microsoft

В Microsoft рассказали о российских хакерах. Фото: Сегодня

Американский IT-гигант Microsoft заявил, что обнаружил признаки вмешательства группы киберпреступников из России, Ирана и Китая в избирательный процесс в США накануне выборов президента 2020 года.

Атаки хакеров предпринимались как против штаба и связанных с ними людей президента Дональда Трампа, так и против команды его соперника Джо Байдена, сообщает блог компании.

"Одна из групп хакеров под названием "Стронций" базируется в России. Объектами ее атак стали более 200 организаций, включая штабы кандидатов, неправительственные организации, партии и политические консультанты. Эта организация также, несет основную ответственность за атаки на президентскую кампанию демократов в 2016 году", - говорится в заявлении Microsoft.

Согласно утверждениям компании, за этой группировкой стоит российская военная разведка. Кроме того, Microsoft назвала еще две группы, которые, по ее данным, вмешиваются в выборы президента в США: китайская группа "Цирконий", которая осуществляла атаки против ключевых лиц предвыборного процесса в США, в частности людей, связанных с Джозефом Байденом, а также лидеров мнения из разных стран мира и иранская группа "Фосфор", которая осуществляла атаки против личных аккаунтов людей, связанных с предвыборной кампанией Дональда Трампа.

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Напомним, российские хакеры неудачно атаковали консалтинговую фирму SKDKnickerbocker. Она занимается стратегией предвыборной кампании и коммуникациями кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.