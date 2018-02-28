Российские хакеры атаковали сайты немецких министерств

Хакерскую организацию связывают с Россией. Фото: crypto.by

Хакеры из связанной с Россией группой APT28 атаковали сайты министерства обороны и иностранных дел Германии.

Смогли установить на правительственных компьютерах вредоносное программное обеспечение и похитить данные, сообщает Spiegel.

Атака продолжалась целый 2017 год. Программисты обнаружили следы нападения в декабре.

Вредоносное программное обеспечение потрясло также сеть, которой пользуются ведомство федерального канцлера, министерства, Федеральный суд аудита и службы безопасности в Берлине, Бонне и других городах.

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Специалисты устанавливают, насколько глубоко хакерам удалось проникнуть в правительственные сети.

Октябрьский районный суд Полтавы арестовал подозреваемого в организации международной киберссети Avalanche Геннадия Капканова на два месяца. "60 суток содержания под стражей безальтернативно для неуловимого полтавского хакера Геннадия Капканова, организатора международной, киберсети Avalanche - не надо было больше года от киберполиции убегать с поддельным паспортом", - написал Шевченко.