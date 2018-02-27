Суд арестовал "неуловимого" кибермошенника из Полтавы

Суд арестовал организатора киберсети Avalanche Капканова на 2 месяца. Фото: Twitter Андрея Шевченко

Октябрьский районный суд Полтавы арестовал подозреваемого в организации международной киберсети Avalanche Геннадия Капканова на два месяца.

Об этом сообщил спикер МВД Артем Шевченко в Twitter.

"60 суток содержания под стражей безальтернативно для неуловимого полтавского хакера Геннадия Капканова, организатора международной, шахрайськой киберсети Avalanche - не надо было больше года от киберполиции скрываться с поддельным паспортом", - написал Шевченко.

Ранее в Министерстве внутренних дел сообщили о задержании в Киеве организатора международной преступной киберсети Avalanche. Во время обыска в квартире, которую снимал злоумышленник, были изъяты ноутбук, флеш-карты и деньги.

Напомним, сеть Avalanche существовала около 7 лет. В операции по ее ликвидации были задействованы правоохранители 30 стран мира.

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23 ноября 2016 года в Полтаве во время обыска квартиры указанный гражданин совершил выстрел по входной двери, за которой находился сотрудник полиции, после чего пытался скрыться. 30 ноября 2016 года в результате международной спецоперации киберсеть была ликвидирована, а в Полтаве был задержан 33-летний местный житель - организатор Avalanche. 1 декабря 2016 года Генпрокуратура обратилась в Октябрський районный суд Полтавы с просьбой поместить злоумышленника под арест, однако суд отказал. После этого подозреваемый сбежал из зала суда. Позже его объявили в международный розыск, а прокуратура подала апелляцию на решение суда. Определением коллегии судей Апелляционного суда Полтавской области апелляционную жалобу прокурора удовлетворено, постановление следственного судьи Октябрьского районного суда отменено, а в отношении вышеуказанного лица применен временный арест на 40 суток с момента задержания. На сегодня, кроме украинской прокуратуры, уголовные дела против злоумышленника ведут прокуратура Вердена и полиция Люнебурга (Германия). Сообщается, что в Германии деятельность Avalanche причинила ущерб в 6 млн евро. Всего, по предварительным подсчетам, кибератаки Avalanche причинили ущерб на сотни миллионов евро по всему миру.