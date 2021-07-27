Родственники жестоко расправились с девушкой за то, что она носила джинсы

Родственники убили Неху Пасван за то, что она носила джинсы. Фото: RAJESH ARYA

В Индии 17-летнюю Неху Пасван родственники забили до смерти за то, что девушка носила джинсы.

Об этом сообщило издание BBC.

Инцидент произошел в поселке Савреджи Харг в районе Деория - его считают наименее развитым регионом штата Уттар-Прадеш.

Мать Неху Шакунталы Пасван рассказала, что дед и дядя били ее дочь палками из-за спора о ее внешности.

"Когда бабушка и дедушка стали возражать против джинсов, Неха сказала, что джинсы созданы для того, чтобы их носить. Она хотела их надевать", - прокомментировала мать девушки.

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Спор перерос в насилие. Неха потеряла сознание от многочисленных ударов. Родственники хотели доставить девушку в больницу, но запретили матери сопровождать ребенка.

Нехи не было в больнице. На следующий день мать нашла тело дочери, которое висело на мосту через реку Гандак.

Полиция возбудила уголовное дело по факту обвинения в убийстве и уничтожении вещественных доказательств. Фигурантами стали сразу 10 человек - бабушка и дедушка Нехи, ее дядя, тетя, двоюродные братья и сестры. Четыре человека были арестованы. Других причастных родственников разыскивает полиция.

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