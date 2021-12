Ридли Скотт обматерил российского кинокритика во время интервью

Инцидент произошел 3 декабря. Фото: Reuters

Британский режиссер 84-летний Ридли Скотт выругался матом на российского кинокритика Антона Долина во время интервью.

Инцидент произошел 3 декабря. Долин отметил, что "Последняя дуэль" — очень реалистичный фильм, даже больше, чем другие картины Скотта "Царство Небесное" или "Робин Гуд".

"F*ck you, thank you very much, f*ck you", - ответил на это режиссер.

На канале "Радио Долина" его реплику перевели как: "Сэр, я с вами решительно не согласен". После этих слов интервью завершилось.

"Некому жаловаться. В моем понимании, я сам нарвался на грубость. Человек пожилой, интервью по зуму неприятны и неудобны для всех. В любом случае, это мелочь. Никакой кажущейся многими подоплеки у инцидента не было. И Скотт не критика Долина послал, он послал анонимного для него интервьюера - одного из десятков других. Он не знал и не знает, что в своей стране я критик (в англоязычном мире вообще, как правило, рецензии пишут одни люди, а интервью берут совсем другие)", - написал критик в Facebook.

Историческая драма Скотта "Последняя дуэль" показывает Францию XIV века. Рыцарь Жан де Карруж обвиняет друга Жака Ле Гри в изнасиловании своей жены Маргариты. Для разрешения конфликта мужчины должны сражаться в поединке на мечах. В роли оскорбленного мужа Мэтт Дэймон, его противника играет Адам Драйвер. Маргариту воплотила известная по сериалу "Убивая Еву" Джоди Комер. Также в роли графа появляется Бен Аффлек, который в коллаборации с Деймоном стал продюсером и сценаристом картины. Сценарий основан на книге "Последняя дуэль: правдивая история испытания битвой в Средневековой Франции" американского исследователя литературы Эрика Джаггера.