РФ заявила, что пока не собирается вводить войска в Беларусь

В Кремле заявили, что ссылать свою армию в Беларусь пока не будут. Фото: Интерфакс

В Кремле заявили, что отправлять свою армию на территорию Беларуси пока не будут.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что ситуация в Беларуси находится под контролем, поэтому нет смысла говорить о возможности использования резерва силовиков из РФ.

"На данный момент тема об использовании этого резерва не обсуждается. Президент РФ неоднократно подчеркивал, что речь пойдет только о крайней ситуации, если экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Мы видим, что ситуация под контролем, поэтому сейчас нет смысла говорить об этом ", - сообщил Песков.

По его словам, правохранители и руководство республики уверенно держат ситуацию под контролем и не дают возможности для любых провокаций, которые могут возникнуть при большом скоплении людей.

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Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, заявил, что возможное введение российских войск необходимо для защиты от Запада. По его словам, Беларусь может превратиться в театр военных действий, где "будут решаться не наши вопросы".