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пятница, 28 августа 2020 15:59

Лукашенко высказался о введении войск РФ

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Лукашенко высказался о введении войск РФ
Лукашенко заявил, что возможное введение российских войск необходимо для защиты от Запада. Фото: naviny.by

Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, заявил, что возможное введение российских войск необходимо для защиты от Запада.

Об этом он сообщил в пятницу, 28 августа, во время общения с представителями трудового коллектива ООО "Савушкин-Орша" и журналистами, передает БЕЛТА.

"Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга. Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы упустим", - заявил белорусский диктатор.

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"Надо утихомириться, и им тоже, за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если в Беларуси полыхнет. Вы же прекрасно понимаете", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, Беларусь может превратиться в театр военных действий, где "будут решаться не наши вопросы".

"Им не Беларусь нужна. Беларусь - это трамплин, как обычно, в Россию. Только не так, как Гитлер группу армий Центр бросил на Москву. Технологии другие. Надо сломать эту власть, которая есть, подсунуть другую, обратиться в иностранное государство, чтобы ввели войска и оказали поддержку", - добавил Лукашенко.

После выборов президента Беларуси, победу на которых ЦИК отдала Александру Лукашенко, в белорусских городах поднялась волна антиправительственных протестов и забастовок. Белорусы требуют свержения режима Лукашенко. В то же время белорусский диктатор договорился с Путиным о том, что РФ при первом запросе окажет помощь для обеспечения безопасности в Беларуси.

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Дата
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