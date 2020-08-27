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четверг, 27 августа 2020 15:03

Путин выдвинул условие о введении войск РФ в Беларусь

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Путин выдвинул условие о введении войск РФ в Беларусь
Путин назвал условие ввода войск РФ в Беларусь. Фото: Сплетник

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что надеется на мирное завершение ситуации в Беларуси, однако соглашается ввести российские войска только при условии, что экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границ и не начнут разбой.

По его словам, ни Минск, ни Москва не заинтересованы в привлечении российских сил к урегулированию ситуации в стране. На данный момент необходимости в применении российских сил в Беларуси нет, - написал Интерфакс.

"Я сказал, что Россия выполнит все свои обязательства", - напомнил Путин.

Заявления о возможном введении войск в Беларусь Путин объяснил двусторонними соглашениями по "защите суверенитета, внешних границ и стабильности" Союзного государства.

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После выборов президента Беларуси, победу на которых ЦИК отдала Александру Лукашенко, в белорусских городах поднялась волна антиправительственных протестов и забастовок. Белорусы требуют свержения режима Лукашенко. В то же время белорусский диктатор договорился с Путиным о том, что РФ при первом запросе окажет помощь для обеспечения безопасности в Беларуси.

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Дата
27
августа

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