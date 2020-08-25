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вторник, 25 августа 2020 20:23

"Украина окажется в окружении" - рассказали, введет ли Путин войска в Беларусь

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&quot;Украина окажется в окружении&quot; - рассказали, введет ли Путин войска в Беларусь
В субботу Лукашенко заявил, что впервые за 25 лет приводит армию в полную боевую готовность. Фото: Reuters

Александр Лукашенко не планирует идти на компромисс с оппозицией и протестующими.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит эксперт по международным отношениям Григорий Перепелица.

"Своим появлением с автоматом и в бронежилете четко дал понять, что готовится к силовому удару. Консолидирует армию и другие силовые структуры. Поэтому в ближайшее время Беларусь накроет еще больше волна насилия. Это могут быть дальнейшие массовые аресты представителей Координационного совета оппозиции, еще более масштабные и жестокие зачистки акций протеста на улицах страны. Самопровозглашённый президент не хочет добровольно отдавать свою власть, в то же время имеет все меньше пространства для маневра", - считает эксперт.

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По его мнению, Лукашенко, не сможет согласиться даже на круглый стол с представителями Запада, как это было с украинской властью во время Революции достоинства.

"Путин не позволяет. Он будет всеми силами пытаться использовать ослабление Лукашенко. Они сейчас особенно часто общаются, последний летает в Москву чартерными рейсами. Учитывая то, что компромисс с обществом невозможен, Лукашенко может попросить Путина о военной помощи для подавления протестов. Тогда последний будет диктовать свои требования. Сможет более остро поставить, например, вопрос о Союзном государстве, которого белорусская сторона ранее пыталась избегать. В условиях эскалации насилия дальнейшая судьба как белорусских протестов, так и самопровозглашенной власти будет зависеть от силовых органов. Как долго они будут служить Лукашенко? Насколько преступные приказы готовы выполнять?

Бывший специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер сказал, если Россия введет свои войска в Беларусь, Украина окажется в окружении. Нам очень трудно воевать в таком кольце. А надеяться, что Путин не воспользуется этой возможность, было бы очень наивно. Должны учитывать эту опасность, укреплять границы", - добавляет международник.

В воскресенье в центре Минска снова проходили акции протеста. По данным независимых СМИ, приняли участие не менее 100 000 человек. Люди пришли во Дворец независимости, туда прилетел самопровозглашенный президент Беларуси 65-летний Александр Лукашенко в бронежилете и с автоматом. С ним также был 15-летний сын Николай.

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25
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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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