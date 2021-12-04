РФ сократила поставки газа в Евросоюз

ЕС сейчас получает газ "из Норвегии и Алжира в полном объеме". Фото: utg.ua

Поставки российского газа в Евросоюз в октябре - ноябре сократились на 25% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, передает "Корреспондент".

Отмечается, что об этом он сообщил, выступая на международной конференции Средиземноморские диалоги.

По его словам, ЕС сейчас получает газ "из Норвегии и Алжира в полном объеме".

"А поставки газа из России в октябре и в ноябре сократились на 25% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года", - утверждал Джентилони.

При этом 1 декабря российский Газпром сообщал, что, согласно предварительным данным, с начала 2021 года компания увеличила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 6,6% (на 10,6 млрд куб. м), до 171,5 млрд куб. м. В частности, Газпром с начала года нарастил поставки газа в Германию (на 16,8%), Италию (на 19,5%), Румынию (на 21,8%), Польшу (на 7,5%), Финляндию (на 9,1%), Болгарию (на 43,8%), Грецию (на 12,2%), Словению (на 53,9%), указано в сообщении холдинга.

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