РФ прокомментировала причастность к атаке на крупнейший трубопровод США

К кибератаке могут быть причастны российские хакеры из группы DarkSide. Фото: Reuters

Россия уверяет, что не имеет отношения к хакерской атаке на крупнейший трубопровод США Colonial Pipeline, из-за которой в Вашингтоне и еще 17 штатах объявили чрезвычайное положение.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Россия не имеет к этому никакого отношения", – заявил он, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что связанное с масштабной атакой вирусное программное обеспечение может находиться в РФ. Песков подчеркнул, что США сами не хотят сотрудничать с Россией в противодействии киберпреступности.

7 мая системы Colonial Pipeline атаковали с помощью программы-вымогателя. Хакеры напали на сеть компании и загрузили почти 100 Гб данных. Американские журналисты считают, что к кибератаке могут быть причастны российские хакеры из группы DarkSide.

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В Вашингтоне и еще 17 штатах объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабной хакерской атаки на крупнейший трубопровод США Colonial Pipeline. Компания сообщила, что перекрыла трубопровод на дистанции почти 9 тыс. км в ответ на кибератаку. Сеть Colonial Pipeline обеспечивает доставку 45% всего топлива на восточном побережье страны. В частности, штат Нью-Йорк и его крупнейшие аэропорты.